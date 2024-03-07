Тюменкам рассказали, что делать, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Обычно срезанный цветов в вазе без особого ухода живет до недели. Однако, если подарить тюльпанам особый уход, то они могут продержаться в 2 раза дольше, причем привлечения профессиональных средств для этого не потребуется.
«Самое главное — срезать 1-2 сантиметра стебля цветков, убрать листья с нижней части стебля и поставить тюльпаны в холодную воду со льдом. Это замедлит цветения и поможет цветку долго оставаться крепким и не заваливаться набок», — говорит флорист Евгения Лебедева.
Менять воду в вазе стоит каждый день, саму вазу тоже нужно мыть, а также каждые три дня обрезать стебли цветков хотя бы на половину сантиметра. Также не стоит ставить цветы близко к обогреваемым местам, тюльпаны любят свежесть и прохладу.
Но важно понимать, что 2 недели смогут простоять только свежие цветы, а потому, если вы видите, что в магазине цветок уже раскрыт, то выбирать его не стоит. Закрытые бутоны распустятся у вас дома с течение суток и дольше будут радовать глаз.