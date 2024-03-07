Тюменкам рассказали, что делать, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе

Менять воду в вазе стоит каждый день, саму вазу тоже нужно мыть, а также каждые три дня обрезать стебли цветков хотя бы на половину сантиметра. Также не стоит ставить цветы близко к обогреваемым местам, тюльпаны любят свежесть и прохладу.