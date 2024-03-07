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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Тюменкам рассказали, как дольше сохранить тюльпаны дома.

Тюменкам рассказали, что делать, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе

7 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
Тюменкам рассказали, как дольше сохранить тюльпаны дома.

Флористы рассказали, что надо делать, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе

Тюльпаны часто начинают сбрасывать лепестки уже через пару дней. Но флорист Евгения Лебедева поделилась с «Нашим городом» лайфхаками, которые помогут цветам простоять в вазе дольше и радовать вас около 2 недель.

Обычно срезанный цветов в вазе без особого ухода живет до недели. Однако, если подарить тюльпанам особый уход, то они могут продержаться в 2 раза дольше, причем привлечения профессиональных средств для этого не потребуется.

«Самое главное — срезать 1-2 сантиметра стебля цветков, убрать листья с нижней части стебля и поставить тюльпаны в холодную воду со льдом. Это замедлит цветения и поможет цветку долго оставаться крепким и не заваливаться набок», — говорит флорист Евгения Лебедева.
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Менять воду в вазе стоит каждый день, саму вазу тоже нужно мыть, а также каждые три дня обрезать стебли цветков хотя бы на половину сантиметра. Также не стоит ставить цветы близко к обогреваемым местам, тюльпаны любят свежесть и прохладу.

Но важно понимать, что 2 недели смогут простоять только свежие цветы, а потому, если вы видите, что в магазине цветок уже раскрыт, то выбирать его не стоит. Закрытые бутоны распустятся у вас дома с течение суток и дольше будут радовать глаз.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько сейчас в Тюмени стоят тюльпаны и цветочные композиции.

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