Бойцу СВО из Тюмени отказали в выдаче направления на операцию из-за забытого паспорта

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
«2 марта я пришел в поликлинику за анализами. Врач отправила меня в очередь. В итоге я выстоял очередь на костылях (ранение получил на СВО), но анализы и направление мне отказались выдавать без паспорта, хотя на прием в поликлинику я прихожу уже не в первый раз. Несмотря на все мои доводы — врач велел выйти из кабинета. А у меня в понедельник должна состояться операция. Что за отношение к людям и участникам СВО?» — возмутился тюменец.
По словам бойца, днем ранее он посещал дерматолога. И прием также не обошелся без приключений — без осмотра врач написал в протоколе «жалоб нет».
«Я пошел к заместителю главного врача. Мне предложили просто вычеркнуть то, что не осматривали. Пришлось звонить на горячую линию и оставлять жалобу. Почему такой беспредел?» — посетовал военный.
Заметим, что жители Тюменской области не в первый раз жалуются на отношение врачей к пациентам. В конце февраля горожане возмущались гигантскими очередями в поликлинике №5 на Московском тракте. В начале января на врачей инфекционной больницы жаловалась мама ребенка, поступившего в медучреждение с высокой температурой. По словам женщины, врачи оставили школьника без присмотра с высокой температурой одного в палате, а сами пошли спать.