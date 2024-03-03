Бойцу СВО из Тюмени отказали в выдаче направления на операцию из-за забытого паспорта

Заметим, что жители Тюменской области не в первый раз жалуются на отношение врачей к пациентам. В конце февраля горожане возмущались гигантскими очередями в поликлинике №5 на Московском тракте. В начале января на врачей инфекционной больницы жаловалась мама ребенка, поступившего в медучреждение с высокой температурой. По словам женщины, врачи оставили школьника без присмотра с высокой температурой одного в палате, а сами пошли спать.