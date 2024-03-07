Двое тюменцев погибли при пожаре в многоэтажке

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:10
На место происшествия были направлены две единицы техники и четыре человека личного состава федеральной противопожарной службы. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра. К сожалению, в результате пожара погибли двое мужчин.
В жилом помещении отсутствовал автомномный дымовой пожарный извещатель, который бы смог оповестить людей об опасности и предотвратить трагедию. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.
Ранее «Наш Город» писал, что в среду, 6 марта, в Тюмени на Велижанском тракте загорелся большегруз. Во время ЧП никто не пострадал.