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Updated Сегодня, 05:10

В Тюменской области погибли два человека в ночном пожаре

Двое тюменцев погибли при пожаре в многоэтажке

7 марта 2024, 05:05
Фото: МЧС

В Тюменской области погибли два человека в ночном пожаре

Трагедия произошла сегодня ночью в селе Абатское. Около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о пожаре многоквартирном доме — загорелась одна из квартир.

На место происшествия были направлены две единицы техники и четыре человека личного состава федеральной противопожарной службы. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра. К сожалению, в результате пожара погибли двое мужчин.

В жилом помещении отсутствовал автомномный дымовой пожарный извещатель, который бы смог оповестить людей об опасности и предотвратить трагедию. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.

Ранее «Наш Город» писал, что в среду, 6 марта, в Тюмени на Велижанском тракте загорелся большегруз. Во время ЧП никто не пострадал.

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