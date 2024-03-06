Продление «Семейной ипотеки» способно расколоть рынок недвижимости

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Эксперты высказывают разные мнения о том, повлияет ли данное продление на рынок жилья в целом.
Директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева поделилась с Newia.ru своей точкой зрения на этот счет. По оценке эксперта, Центробанк считает рынок жилищных кредитов перегретым, не планируя существенных изменений в ближайшее время. Многие ожидают небольшого снижения рыночных ставок лишь во втором полугодии текущего года.
При этом следует учесть, что банки могут вводить комиссии для застройщиков на выдачу льготных ипотек, что в свою очередь может увеличить цены на жилье. Все это вызывает разнообразные точки зрения на возможное развитие ситуации в сфере жилищных кредитов.
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