Продление «Семейной ипотеки» способно расколоть рынок недвижимости

При этом следует учесть, что банки могут вводить комиссии для застройщиков на выдачу льготных ипотек, что в свою очередь может увеличить цены на жилье. Все это вызывает разнообразные точки зрения на возможное развитие ситуации в сфере жилищных кредитов.