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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Продление «Семейной ипотеки» способно расколоть рынок недвижимости

Продление «Семейной ипотеки» способно расколоть рынок недвижимости

6 марта 2024, 10:07
Фото: 1MI
Продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года вызывает обсуждения относительно возможных последствий для рынка жилья. Согласно Минфину, программа будет продлена с сохранением всех текущих параметров. В 2023 году доля «Семейной ипотеки» среди всех выдач жилищных кредитов составила 46%.

Эксперты высказывают разные мнения о том, повлияет ли данное продление на рынок жилья в целом.

Директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева поделилась с Newia.ru своей точкой зрения на этот счет. По оценке эксперта, Центробанк считает рынок жилищных кредитов перегретым, не планируя существенных изменений в ближайшее время. Многие ожидают небольшого снижения рыночных ставок лишь во втором полугодии текущего года.

Банк ВТБ поддержал продление «семейной ипотеки» до 2030 года
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При этом следует учесть, что банки могут вводить комиссии для застройщиков на выдачу льготных ипотек, что в свою очередь может увеличить цены на жилье. Все это вызывает разнообразные точки зрения на возможное развитие ситуации в сфере жилищных кредитов.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как в 2024 году получить налоговый вычет за квартиру.

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