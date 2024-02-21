QIWI Банк лишили лицензии. Что делать тюменцам, у которых были открыты вклады?

По словам независимого аналитика Дмитрия Адамидова, КИВИ была одной из немногих оставшихся вне санкций финтех-компаний. Эксперт отмечает, что сейчас нет смысла бежать судиться, поскольку организацию взяла под контроль временная администрация. Остается только ждать и обратиться в АСВ. Тем, у кого суммы превышают максимальную сумму компенсации, придется в суде отстаивать свои деньги. Однако их удастся получить не скоро: только после завершения всех разбирательств и дождавшись своей очереди. Так как список кредиторов, желающих вернуть свои средства, будет явно не маленький.