QIWI Банк лишили лицензии. Что делать тюменцам, у которых были открыты вклады?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
ЦБ после многочисленных ограничений действий все же отозвал лицензию у АО «Киви-банка». Среди основных причин — систематическое нарушение требований законодательства по легализации доходов. Предполагается, что банк был причастен к сотрудничеству с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
Также, по данным регулятора, банк создавал Киви-кошельки, используя персональные данные граждан без их согласия, а затем проводил различного рода операции.
По итогам 2023 года кредитная организация занимала 89-е место по активам в банковской системе страны. При этом ЦБ подчеркивает, что закрытие Киви-банка не окажет серьезного влияния на физлица и юрлица, которые использовали его для финансовых операций.
В России на начало 2021 года у компании КИВИ было примерно 17 млн виртуальных кошельков. По всей стране работали более 106 тысяч терминалов и пунктов приема платежей.
В Тюмени насчитывается более 480 киви-терминалов. В Тобольске — 44. Сейчас при попытке снять средства или пополнить баланс, выдается ошибка. Также офисы и терминалы киви-банка перестали отображаться на различных сайтах про банки. На горячей линии Киви-банка сообщили, что лицензия — отозвана, и работает временная администрация: «в данный момент невозможно снять деньги с киви-карт, ни в офисах, ни у банков-партнеров».
В настоящее время из-за большой нагрузки приложение Киви перестало работать, а все операции с кошельком — недоступны. Напомним, что летом 2023 года Киви-банку дано было предписание, которое затрагивало ряд операций для физических лиц. Кроме этого, был временно приостановлен вывод средств с киви-кошельков на банковские счета, а также снятие наличных.
Несмотря на ограничения, в Киви-банке утверждали, что все обнаруженные недочеты при проверках являются незначительными и типичными для таких крупных финансовых организаций. В организации заявили, что нет предпосылок для отзыва лицензии у банка.
В 2019 году владельцем АО «Киви банк» был указан «КИВИ ЛИМИТЕД» (QIWI LIMITED), зарегистрированный на Кипре. В феврале 2023 года в качестве акционера появилась публичная компания с ограниченной ответственностью «КИВИ ПИЭЛСИ». А спустя год учредители заговорили о реструктуризации бизнеса.
В конце января 2024 года все российские активы, объединенные под управлением АО «Киви» (Киви Банк, Киви Кошелек, Киви Business, систему денежных переводов Contact, группу компаний ROWI, группу компаний Realweb, Flocktory, Такси-агрегатор, IntellectMoney), были проданы компании Fusion Factor Fintech из Гонконга, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору «КИВИ ЛИМИТЕД» Андрею Протопопову.
В России вклады граждан, предпринимателей, и юрлиц застрахованы, однако максимальная сумма компенсации составляет 1,4 млн рублей. Если произошла ситуация с лишением лицензии у банка, то вкладчик должен обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Нужно обязательно предоставить заявление, паспорт и СНИЛС. Выплаты осуществляются в рублях. Однако получить их можно только после того, как пройдет не менее двух недель после наступления со страхового случая. Деньги должны поступить на указанный счет в течение трех дней.
По данным ЦБ, все вкладчики Киви-банка получат обратно свои деньги в полном объеме, но не более 1,4 млн рублей. Выплаты будут осуществлены через АСВ. Дополнительная информация размещена на сайте агентства. Однако стоит отметить, что страхование вкладов не распространяется на средства на электронных кошельках.
По словам независимого аналитика Дмитрия Адамидова, КИВИ была одной из немногих оставшихся вне санкций финтех-компаний. Эксперт отмечает, что сейчас нет смысла бежать судиться, поскольку организацию взяла под контроль временная администрация. Остается только ждать и обратиться в АСВ. Тем, у кого суммы превышают максимальную сумму компенсации, придется в суде отстаивать свои деньги. Однако их удастся получить не скоро: только после завершения всех разбирательств и дождавшись своей очереди. Так как список кредиторов, желающих вернуть свои средства, будет явно не маленький.
С начала 2024 года Центробанк отозвал лицензию у Киви-банка, фактически вынудив его закрыться. Это первый случай подобного рода с 2000 года. Аналитики отмечают, что в этом году подобных решений ждать не стоит.
Тем не менее, 1 января 2024 года произошла реорганизация АО «СМП Банк», который объединился с ПАО «Промсвязьбанк».
Что касается закрытия банков по собственной инициативе, то в 2024 году таких инцидентов не было. Как и в 2023-м году.