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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Тюменцам объяснили, как получить налоговый вычет за квартиру

Как в 2024 году получить налоговый вычет за квартиру. Подробная инструкция

21 февраля 2024, 12:10
Фото: 1MI

Тюменцам объяснили, как получить налоговый вычет за квартиру

Россиян все чаще интересует возможность получения налогового вычета. Последнее представляет собой сумму денег, которую человек может вычесть из своих общих налогов для снижения общей суммы, которую он должен заплатить.

Налоговый вычет обычно предоставляется на определенные расходы, например, на оплату образования, медицинские услуги или ипотеку. Получив его, человек может уменьшить сумму налогов, которую он должен заплатить в государственную казну.

Куда нужно обращаться, чтобы получить налоговый вычет при жилищном вопросе? Об этом рассказывает newia.ru.

Кто имеет право на льготу

Жители России имеют право получить налоговый вычет от государства до 13% от стоимости приобретенной недвижимости. Воспользоваться возможностью можно только один раз. Однако лица, не уплачивающие налоги или индивидуальные предприниматели с упрощенной системой налогообложения не имеют права на вычет, так как не осуществляют взносы в бюджет.

О максимальной сумме

Установлен лимит на максимальную сумму, с которой можно получить налоговый вычет: два миллиона рублей при приобретении или строительстве жилья и три миллиона рублей при оплате процентов по ипотечному кредиту. При этом, максимальная сумма, которую можно получить в качестве возврата по процентам 390 тысяч рублей.

Какие документы нужны и сколько ждать

Для получения налогового вычета необходимо предоставить ряд документов, включающих выписку из ЕГРН или документ о владении жильем, договор купли-продажи квартиры, а также документы, подтверждающие оплату, такие как чеки, квитанции. Заявление о налоговом вычете можно подать онлайн через Госуслуги или на сайте ФНС.

На практике срок ожидания начисления составляет от двух до четырех месяцев в зависимости от метода подачи заявления и его проверки.

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Куда можно потратить

Данные средства можно потратить по своему желанию. К примеру, деньги можно направить на досрочное погашение ипотеки, что приведет к уменьшению общей суммы переплаты по кредиту.

В качестве инвестиционного взноса деньги можно вложить в:

а) государственные и частные облигации;

б) коммерческую либо жилую недвижимость;

в) депозиты;

г) криптовалюты.

Какие еще виды вычетов существуют

Отметим, что помимо налогового вычета по процентам по ипотечному кредиту, существуют имущественные, социальные и инвестиционные вычеты, которые предоставляются на другие категории расходов, такие как покупка жилья, обучение, благотворительность и многое другое.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что депутат ГД РФ Никита Чаплин заявлял о возможности граждан России погасить долги с использованием налоговой переплаты.

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