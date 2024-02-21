Как в 2024 году получить налоговый вычет за квартиру. Подробная инструкция

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Налоговый вычет обычно предоставляется на определенные расходы, например, на оплату образования, медицинские услуги или ипотеку. Получив его, человек может уменьшить сумму налогов, которую он должен заплатить в государственную казну.
Куда нужно обращаться, чтобы получить налоговый вычет при жилищном вопросе? Об этом рассказывает newia.ru.
Жители России имеют право получить налоговый вычет от государства до 13% от стоимости приобретенной недвижимости. Воспользоваться возможностью можно только один раз. Однако лица, не уплачивающие налоги или индивидуальные предприниматели с упрощенной системой налогообложения не имеют права на вычет, так как не осуществляют взносы в бюджет.
Установлен лимит на максимальную сумму, с которой можно получить налоговый вычет: два миллиона рублей при приобретении или строительстве жилья и три миллиона рублей при оплате процентов по ипотечному кредиту. При этом, максимальная сумма, которую можно получить в качестве возврата по процентам 390 тысяч рублей.
Для получения налогового вычета необходимо предоставить ряд документов, включающих выписку из ЕГРН или документ о владении жильем, договор купли-продажи квартиры, а также документы, подтверждающие оплату, такие как чеки, квитанции. Заявление о налоговом вычете можно подать онлайн через Госуслуги или на сайте ФНС.
На практике срок ожидания начисления составляет от двух до четырех месяцев в зависимости от метода подачи заявления и его проверки.
Данные средства можно потратить по своему желанию. К примеру, деньги можно направить на досрочное погашение ипотеки, что приведет к уменьшению общей суммы переплаты по кредиту.
В качестве инвестиционного взноса деньги можно вложить в:
а) государственные и частные облигации;
б) коммерческую либо жилую недвижимость;
в) депозиты;
г) криптовалюты.
Отметим, что помимо налогового вычета по процентам по ипотечному кредиту, существуют имущественные, социальные и инвестиционные вычеты, которые предоставляются на другие категории расходов, такие как покупка жилья, обучение, благотворительность и многое другое.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что депутат ГД РФ Никита Чаплин заявлял о возможности граждан России погасить долги с использованием налоговой переплаты.