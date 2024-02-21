Как в 2024 году получить налоговый вычет за квартиру. Подробная инструкция

Для получения налогового вычета необходимо предоставить ряд документов, включающих выписку из ЕГРН или документ о владении жильем, договор купли-продажи квартиры, а также документы, подтверждающие оплату, такие как чеки, квитанции. Заявление о налоговом вычете можно подать онлайн через Госуслуги или на сайте ФНС.



На практике срок ожидания начисления составляет от двух до четырех месяцев в зависимости от метода подачи заявления и его проверки.