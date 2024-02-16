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Замгенпрокурора России Сергей Зайцев приедет в Тюмень

Замгенпрокурора России Сергей Зайцев приедет в Тюмень

16 февраля 2024, 10:51
Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым запланирована рабочая поездка в Тюменскую область. Как сообщается, должностное лицо будет находиться в регионе с 19 по 21 февраля.

В этот период у Сергея Геннадьевича запланирован ряд мероприятий, в числе которых встреча с губернатором Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, омбудсменами. Также он примет участие в заседании коллегии прокуратуры Тюменской области и в работе комиссии по подготовке к паводковому периоду и пожароопасному сезону.

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Напомним, что в последний раз Сергей Зайцев посещал Тюменскую область в июне 2023 года. Годом ранее, жители региона жаловались на невозможность записи на личный прием к заместителю генпрокурора России.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Александр Моор#Губернатор#Правоохранительные органы#Алина Петрова
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