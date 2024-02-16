Замгенпрокурора России Сергей Зайцев приедет в Тюмень

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В этот период у Сергея Геннадьевича запланирован ряд мероприятий, в числе которых встреча с губернатором Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, омбудсменами. Также он примет участие в заседании коллегии прокуратуры Тюменской области и в работе комиссии по подготовке к паводковому периоду и пожароопасному сезону.
Напомним, что в последний раз Сергей Зайцев посещал Тюменскую область в июне 2023 года. Годом ранее, жители региона жаловались на невозможность записи на личный прием к заместителю генпрокурора России.