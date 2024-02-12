nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

12 февраля 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney
Карантин по бешенству животных ввели на территории села Бушуево Юргинского района Тюменской области. Сообщается, что ограничительные меры введены сегодня, 12 февраля.

Как отметили в управлении ветеринарии Тюменской области, в настоящее время определен план мероприятий по ликвидации очага бешенства. Губернатор региона Александр Моор уже подписал соответствующее постановление.

Местным жителям запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные с восприимчивыми животными, вывозить их за пределы села, а также совершать отлов.

Врач рассказала о риске заражения бешенством в Тюмени после ЧП в деревнях
Узнать подробнее

Напомним, что ранее карантин ввели в Ишимском районе Тюменской области по причине коровьей эпидемии. Опасное заболевание проникло в конце 2023 года вследствие бесконтрольного ввоза животных.

Читайте также:
В Тюменской области введен карантин из-за коровьей эпидемииВрач рассказала о риске заражения бешенством в Тюмени после ЧП в деревнях28 человек погибли при обстреле Лисичанска. Губернатор Моор выразил соболезнования
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Карантин#Выставки#Ярмарки#Алина Петрова
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Тюменской области в 2024 году
Сегодня, 09:38
Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ
Сегодня, 04:17
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Сегодня, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Сегодня, 06:43
Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень
Сегодня, 02:45
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Сегодня, 08:21