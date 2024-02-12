В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Как отметили в управлении ветеринарии Тюменской области, в настоящее время определен план мероприятий по ликвидации очага бешенства. Губернатор региона Александр Моор уже подписал соответствующее постановление.
Местным жителям запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные с восприимчивыми животными, вывозить их за пределы села, а также совершать отлов.
Напомним, что ранее карантин ввели в Ишимском районе Тюменской области по причине коровьей эпидемии. Опасное заболевание проникло в конце 2023 года вследствие бесконтрольного ввоза животных.