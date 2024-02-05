Врач рассказала о риске заражения бешенством в Тюмени после ЧП в деревнях

Как отметила специалист, очаги бешенства в деревнях могут вспыхнуть в городе в случае недостаточной вакцинации домашних животных. В таких случаях возможно распространение болезни по территории и увеличение риска заражения среди городского населения. Для того, чтобы исключить риск заражения, не рекомендуется гладить и брать на руки бродячих кошек и собак.