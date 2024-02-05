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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Врач рассказала о риске заражения бешенством в Тюмени после ЧП в деревнях

Врач рассказала о риске заражения бешенством в Тюмени после ЧП в деревнях

5 февраля 2024, 13:25
Фото: 1MI
Карантин по бешенству готовятся объявить в деревнях Малиновка и Головина Тюменского района. С каждым днем случаев заражения все больше.

Информацию об этом предоставили в управлении ветеринарии правительства области.

Как сообщили специалисты, постановления об установлении карантина направлены на рассмотрение губернатора. Причиной стало обнаружение вируса в образцах, отобранных от животных. Выяснилось, что были изучены пробы, взятые у енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы.

О том, насколько опасно бешенство и есть ли риск заражения в Тюмени, «Наш город» поговорил с врачом-терапевтом Татьяной Крепс.

Как отметила специалист, очаги бешенства в деревнях могут вспыхнуть в городе в случае недостаточной вакцинации домашних животных. В таких случаях возможно распространение болезни по территории и увеличение риска заражения среди городского населения. Для того, чтобы исключить риск заражения, не рекомендуется гладить и брать на руки бродячих кошек и собак.

«Могу подчеркнуть, что бешенство представляет собой крайне опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Симптомы бешенства включают изменение поведения, беспокойство, зуд и болезненность в области укуса. Болезнь прогрессирует быстро и, если человек не обратиться за медицинской помощью немедленно после укуса животного, заражение может привести к смерти. Поэтому важно соблюдать осторожность при контакте с дикими или бездомными животными», — подчеркнула врач.

Напомним, что ранее карантин по бешенству объявили в селе Медведево Голышмановского городского округа. Специалисты следят за развитием ситуации.

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