Депутат Чаплин: Граждане могут погасить долги с помощью налогового вычета

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
NEWS.ru сообщает, за счет возврата излишне уплаченного НДФЛ, полученного в результате налоговых вычетов, налогоплательщики могут погасить задолженность по имущественным налогам, рассказал депутат Чаплин. Порядок зачёта переплаты не зависит от конкретного налога и определяется решением налогового органа или заявлением налогоплательщика.
При этом Чаплин пояснил, что данным правом не могут воспользоваться россияне, которые имеют большую задолженность перед государством и добавил, что речь идет о задолженностях по налогам на транспорт, недвижимость или землю, а не об НДФЛ. Обычный налоговый вычет доступен гражданам через портал «Госуслуги».
Для получения налогового вычета необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги». После того, как сумма будет перечислена, этими деньгами можно оплатить квитанции ЖКХ. Депутат отметил, что с 2024 года были увеличены лимиты на налоговые вычеты: на образование, лечение и медицинские услуги — до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Что касается недвижимости, то максимальная сумма возврата составит не более 260 тысяч рублей, подытожил Никита Чаплин.