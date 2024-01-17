Депутат Чаплин: Граждане могут погасить долги с помощью налогового вычета

Для получения налогового вычета необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги». После того, как сумма будет перечислена, этими деньгами можно оплатить квитанции ЖКХ. Депутат отметил, что с 2024 года были увеличены лимиты на налоговые вычеты: на образование, лечение и медицинские услуги — до 150 тысяч рублей, на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей. Что касается недвижимости, то максимальная сумма возврата составит не более 260 тысяч рублей, подытожил Никита Чаплин.