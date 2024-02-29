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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Банк ВТБ поддержал продление «семейной ипотеки» до 2030 года

Банк ВТБ поддержал продление «семейной ипотеки» до 2030 года

29 февраля 2024, 12:26
Фото: 1MI
По оценке банка, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Комфортное жилье — базовая потребность любого человека и залог успешного развития семьи. Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, которую предоставляет «семейная ипотека», стала ощутимым подспорьем для россиян.

Благодаря этой программе свои жилищные условия улучшили уже 200 тысяч клиентов ВТБ — а значит, вместе с ними почти миллион человек, целый мегаполис. Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением материнского капитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

ВТБ продолжит реализовывать собственные программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки. Чтобы помочь клиентам узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей, создан сервис «Социальный калькулятор».

Скоро мы запустим новую программу. Будущим мамам будет доступна поддержка от профильных врачей, психологов, телемедицина, страховка детей и лечение при необходимости. Даже для отдаленных регионов. И все это — бесплатно, — добавил Георгий Горшков.

Отметим, на горизонте 2026 года банк намерен увеличить количество получателей соцвыплат в 4 раза — до 3 млн человек.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Банк#Россия#ВТБ#Многодетные семьи#Материнский капитал#Лечение#Господдержка#Налоговый вычет#Анастасия Имамахметова#Россияне#Квартира#Соцвыплаты
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