Банк ВТБ поддержал продление «семейной ипотеки» до 2030 года

ВТБ продолжит реализовывать собственные программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки. Чтобы помочь клиентам узнать о положенных семье федеральных выплатах на детей, создан сервис «Социальный калькулятор».