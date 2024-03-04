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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Жительница Тюменской области ударила мужа ножом

Жительница Тюменской области ударила ножом мужа-тирана

4 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI

Жительница Тюменской области ударила мужа ножом

Пьяный мужчина схватил супругу за шею и начал душить. За попытку отбиться от разъяренного мужа женщина пошла под суд.

Ночью 1 декабря 2023 года муж тюменки вернулся домой пьяным. Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился на жену, принялся душить и угрожать убийством. Когда женщине удалось вырваться, она схватилась за нож и ударила им супруга в живот, нанеся тем самым тяжкий вред его здоровью.

У женщины двое маленьких детей, она не была ранее судима и по месту жительства характеризуется положительно. В зале суда тюменка раскаялась и признала вину. Муж, в свою очередь, претензий к ней не имеет.

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Казанский районный суд назначил женщине наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на год.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске вынесли приговор виновнице смертельного ДТП. Пьяная женщина угробила пассажира — владельца автомобиля. Автоледи не справилась с управлением и влетела в дерево.

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