Жительница Тюменской области ударила ножом мужа-тирана

Ночью 1 декабря 2023 года муж тюменки вернулся домой пьяным. Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился на жену, принялся душить и угрожать убийством. Когда женщине удалось вырваться, она схватилась за нож и ударила им супруга в живот, нанеся тем самым тяжкий вред его здоровью.