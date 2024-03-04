Жительница Тюменской области ударила ножом мужа-тирана

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Ночью 1 декабря 2023 года муж тюменки вернулся домой пьяным. Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился на жену, принялся душить и угрожать убийством. Когда женщине удалось вырваться, она схватилась за нож и ударила им супруга в живот, нанеся тем самым тяжкий вред его здоровью.
У женщины двое маленьких детей, она не была ранее судима и по месту жительства характеризуется положительно. В зале суда тюменка раскаялась и признала вину. Муж, в свою очередь, претензий к ней не имеет.
Казанский районный суд назначил женщине наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на год.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске вынесли приговор виновнице смертельного ДТП. Пьяная женщина угробила пассажира — владельца автомобиля. Автоледи не справилась с управлением и влетела в дерево.