Китай будет участвовать в создании межвузовского кампуса в Тюмени

Работы по подготовке площадки для строительства кампуса начались в середине февраля, их планируется завершить до конца 2024 года. Проект по созданию кампуса реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных вузов», в эксплуатацию объект будет сдан в 2028 году.