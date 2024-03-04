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Published Сегодня, 02:21

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Updated Сегодня, 02:23

Тюменские власти привлекут Китай к созданию межвузовского кампуса

Китай будет участвовать в создании межвузовского кампуса в Тюмени

4 марта 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские власти привлекут Китай к созданию межвузовского кампуса

Совместные образовательные программы и вопрос участия Китая обсуждались на Всероссийском фестивале молодежи. Некоторых договоренностей удалось достигнуть.

Китай примет участие в развитии межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер на Всемирном фестивале молодежи.

«Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — сказал Райдер.
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По итогам встречи представителей России и КНР стало известно, что тюменских студентов было решено отправить в Китай в рамках обучающей поездки.

Работы по подготовке площадки для строительства кампуса начались в середине февраля, их планируется завершить до конца 2024 года. Проект по созданию кампуса реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных вузов», в эксплуатацию объект будет сдан в 2028 году.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до 2026 года построят 12 детских садов и 30 школ. На это планируют выделить более 25 миллиардов рублей.

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