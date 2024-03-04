Китай будет участвовать в создании межвузовского кампуса в Тюмени

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Китай примет участие в развитии межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер на Всемирном фестивале молодежи.
«Достигнут ряд договоренностей по развитию сетевых партнерских образовательных программ, которые реализуют наши вузы. Встреча с вице-президентом Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Юань Миндао прошла конструктивно. Уверен, что впереди у нас есть интересные проекты, востребованные и в России, и в Китае», — сказал Райдер.
По итогам встречи представителей России и КНР стало известно, что тюменских студентов было решено отправить в Китай в рамках обучающей поездки.
Работы по подготовке площадки для строительства кампуса начались в середине февраля, их планируется завершить до конца 2024 года. Проект по созданию кампуса реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных вузов», в эксплуатацию объект будет сдан в 2028 году.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до 2026 года построят 12 детских садов и 30 школ. На это планируют выделить более 25 миллиардов рублей.