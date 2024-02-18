В Тюмени началась подготовка к строительству студенческого кампуса

Работы по строительству сооружений для укрепления левого берега реки Туры, озера Круглое, обустройству искусственных земельных участков на озере, а также возведению дамбы выполнит компания АО «Мостострой-11» в несколько этапов. Контракт стоимостью порядка 1,6 миллиарда рублей был заключен в конце 2023 года.