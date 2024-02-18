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В Тюмени строители начали готовить площадку для кампуса

В Тюмени началась подготовка к строительству студенческого кампуса

18 февраля 2024, 07:14
Фото: ГУС ТО

В Тюмени строители начали готовить площадку для кампуса

В Тюмени начались работы по подготовке площадки для строительства межвузовского кампуса. В настоящее время на территорию завозят грунт для отсыпки участка.
Фото: ГУС ТО

До конца 2024 года работа по подготовке земельного участка площадью 15,6 гектаров к строительству зданий будет завершена. Подрядчику предстоит завезти более 1 миллиона кубометров грунта.

«Подготовка проводится на 36 га, из них 15,6 га займут корпуса кампуса. В 2024 году в рамках первого этапа будет выполнена отсыпка территории. В 2025 году подрядная организация приступит ко второму и третьему этапам — укреплению берегов реки Туры и озера Круглое», — сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
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Работы по строительству сооружений для укрепления левого берега реки Туры, озера Круглое, обустройству искусственных земельных участков на озере, а также возведению дамбы выполнит компания АО «Мостострой-11» в несколько этапов. Контракт стоимостью порядка 1,6 миллиарда рублей был заключен в конце 2023 года.

Ориентировочная протяженность дамбы составит 600 метров, протяженность берегоукрепления со стороны озера Круглое — 700 метров, площадь создаваемых искусственных земельных участков на водном объекте — 3,5 гектара.

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Напомним, в конце июля 2023 года депутаты Тюменской областной Думы приняли закон о строительстве кампуса в Тюмени. Концессионное соглашение было заключено в августе с компанией «Врата Сибири».

На строительство межвузовского кампуса потратят более 32 миллиардов рублей: 17 миллиардов выделит федеральный бюджет, 11 миллиардов рублей составят частные инвестиции. Оставшуюся часть средств, 4,5 миллиарда рублей, выделят из областной казны. После завершения строительства кампуса власти вернут компании-концессионеру 8 миллиардов рублей.

В эксплуатацию межвузовский кампус в Тюмени планируют сдать в 2028 году.

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