Из Тюмени в мае отправится первый круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Поезд из Тюмени отправится 8 мая, в этот же день он сделает остановку в Екатеринбурге. Ночь туристам предлагают проводить в вагоне, а день посвящать экскурсиям. В пути предусмотрены остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте, сообщили в пресс-службе РЖД.
За одну поездку можно будет увидеть побережье Каспийского моря, курорты Домбай и Архыз, Тебердинский заповедник, гору Эльбрус, горное озеро Тубанлы-Кель и другие достопримечательности.
Одно место в четырехместном купе стоит от 45.5 тысячи рублей, в спальном вагоне — от 82.4 тысячи. Экскурсионный турпакет нужно покупать отдельно от билета. В него входят трансфер, питание и экскурсии с гидом.
Ранее «Наш город» сообщал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила прямые рейсы из Тюмени в Египет. Полетная программа стартовала 1 марта.