Из Тюмени в мае отправится первый круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

Поезд из Тюмени отправится 8 мая, в этот же день он сделает остановку в Екатеринбурге. Ночь туристам предлагают проводить в вагоне, а день посвящать экскурсиям. В пути предусмотрены остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте, сообщили в пресс-службе РЖД.