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Posted 3 марта, 11:23

Published 3 марта, 11:23

Modified Сегодня, 21:56

Updated Сегодня, 21:56

Нейрохирурги тюменской ОКБ №2 используют аддитивные технологии при дефектах черепа

Нейрохирурги тюменской ОКБ №2 используют аддитивные технологии при дефектах черепа

3 марта 2024, 11:23
Фото: 1MI
В нейрохирургическом отделении областной клинической больницы № 2 в Тюмени специалисты изготавливают индивидуальные титановые импланты для пластических операций на черепе. О нанотехнологии рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

При сложных и гигантских дефектах черепа трехмерные объекты, фрагменты черепа здесь создают для каждого пациента с помощью трехмерного моделирования и 3D печати.

В июле прошлого года в приемное отделение ОКБ № 2 был доставлен 37-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии после железнодорожной травмы.

«Тяжесть его состояния была обусловлена сочетанной травмой, черепно-мозговой травмой, вдавленным перелом лобной кости, переломом позвоночника, бедренной кости, контузией внутренних органов. Пациенту провели экстренные операции двумя хирургическими бригадами», — рассказал врач-нейрохирург ОКБ № 2 Айдар Хайруллин.

Благодаря слаженной и профессиональной работе врачей, мультидисциплинарному подходу к лечению и реабилитации, спустя два месяца пациент был выписан. А через три месяца в плановом порядке ему провели пластическую операцию.

«Особенность данного клинического случая — обширность дефекта (половина окружности по экватору черепа). Позитивный результат помогло достичь индивидуальное моделирование с применением 3D-печати. Специалисты смогли по определенным параметрам изготовить биосовместимый имплант для исправления дефекта черепа», — поделился врач.

Имплант значительно сокращает продолжительность операции, дает максимальный косметический эффект, уменьшает риск инфекционных осложнений, уменьшает срок пребывания в стационаре, помогает в психологической реабилитации.

Специалисты ОКБ № 2 работают над новыми подходами в моделировании и формировании анатомических биосовместимых имплантов различной локализации, которые найдут применение в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии.

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