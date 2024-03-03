Нейрохирурги тюменской ОКБ №2 используют аддитивные технологии при дефектах черепа

Posted 3 марта, 11:23
Published 3 марта, 11:23
Modified Сегодня, 21:56
Updated Сегодня, 21:56
При сложных и гигантских дефектах черепа трехмерные объекты, фрагменты черепа здесь создают для каждого пациента с помощью трехмерного моделирования и 3D печати.
В июле прошлого года в приемное отделение ОКБ № 2 был доставлен 37-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии после железнодорожной травмы.
«Тяжесть его состояния была обусловлена сочетанной травмой, черепно-мозговой травмой, вдавленным перелом лобной кости, переломом позвоночника, бедренной кости, контузией внутренних органов. Пациенту провели экстренные операции двумя хирургическими бригадами», — рассказал врач-нейрохирург ОКБ № 2 Айдар Хайруллин.
Благодаря слаженной и профессиональной работе врачей, мультидисциплинарному подходу к лечению и реабилитации, спустя два месяца пациент был выписан. А через три месяца в плановом порядке ему провели пластическую операцию.
«Особенность данного клинического случая — обширность дефекта (половина окружности по экватору черепа). Позитивный результат помогло достичь индивидуальное моделирование с применением 3D-печати. Специалисты смогли по определенным параметрам изготовить биосовместимый имплант для исправления дефекта черепа», — поделился врач.
Имплант значительно сокращает продолжительность операции, дает максимальный косметический эффект, уменьшает риск инфекционных осложнений, уменьшает срок пребывания в стационаре, помогает в психологической реабилитации.
Специалисты ОКБ № 2 работают над новыми подходами в моделировании и формировании анатомических биосовместимых имплантов различной локализации, которые найдут применение в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой хирургии.