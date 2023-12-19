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Updated Сегодня, 07:56

Тюменские врачи спасли девочку с опухолью размером с теннисный мяч

Размером с теннисный мяч: тюменские врачи спасли девочку с опухолью мозга

19 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли девочку с опухолью размером с теннисный мяч

Девочка поступила в детский стационар ОКБ №2 две недели назад. Юная пациентка жаловалась на тошноту и сильную головную боль.

У девочки обнаружили новообразование головного мозга, размер которого сопоставим с теннисным мячом. Жизнь ребенка была под угрозой.

«Самым серьезным осложнением опухоли данной локализации и размера является сдавление ствола головного мозга — структуры, в которой расположены жизненно важные центры, отвечающие за дыхание, сердцебиение», — рассказал врач-нейрохирург ОКБ №2 Даниил Нигинский.

Врачи оперировали юную пациентку на протяжении восьми часов. Под руководством заведующего профильным отделением больницы Дмитрия Воробьева специалисты удалили опухоль в месте, куда даже скальпель проникнет с трудом.

Операция прошла успешно, врачи прогнозируют низкий риск рецидива. Сейчас девочка готовится к выписке и в скором времени снова пойдет в школу.

Ранее «Наш город» сообщал, что тобольские врачи спасли жизнь пациенту. Мужчина не лечил язву, что привело к перитониту.

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