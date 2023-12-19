Размером с теннисный мяч: тюменские врачи спасли девочку с опухолью мозга

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
У девочки обнаружили новообразование головного мозга, размер которого сопоставим с теннисным мячом. Жизнь ребенка была под угрозой.
«Самым серьезным осложнением опухоли данной локализации и размера является сдавление ствола головного мозга — структуры, в которой расположены жизненно важные центры, отвечающие за дыхание, сердцебиение», — рассказал врач-нейрохирург ОКБ №2 Даниил Нигинский.
Врачи оперировали юную пациентку на протяжении восьми часов. Под руководством заведующего профильным отделением больницы Дмитрия Воробьева специалисты удалили опухоль в месте, куда даже скальпель проникнет с трудом.
Операция прошла успешно, врачи прогнозируют низкий риск рецидива. Сейчас девочка готовится к выписке и в скором времени снова пойдет в школу.
Ранее «Наш город» сообщал, что тобольские врачи спасли жизнь пациенту. Мужчина не лечил язву, что привело к перитониту.