В Тюменском Медгороде откроют отделение онкопластической хирургии

Отметим, на днях хирурги Медгорода провели одновременно одиннадцать высокотехнологичных операций. Врачи совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы.