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В Тюменском Медгороде откроют отделение онкопластической хирургии

В Тюменском Медгороде откроют отделение онкопластической хирургии

19 декабря 2023, 13:40
Фото: Midjourney
В 2024 году на базе тюменского многопрофильного клинического центра «Медицинский город» будут открыты два новых отделения. Одно — для пациентов с абдоминальной онкологией, второе — пластической хирургии.

Отделение пластической хирургии предназначено для лечения злокачественных поражений кожи, мягких тканей и костей, пишет «Регион-Тюмень».

«Новое отделение рассчитано на 25 коек. В нем будут сконцентрированы все имеющиеся в арсенале реконструктивно-пластические технологии, которые доступны в Тюменской области», — отмечено в сообщении.

Отметим, на днях хирурги Медгорода провели одновременно одиннадцать высокотехнологичных операций. Врачи совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы.

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#Общество#Ирина Швецова#Медицинский город#Пластическая хирургия#Медицина72
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