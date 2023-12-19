В Тюменском Медгороде откроют отделение онкопластической хирургии

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Отделение пластической хирургии предназначено для лечения злокачественных поражений кожи, мягких тканей и костей, пишет «Регион-Тюмень».
«Новое отделение рассчитано на 25 коек. В нем будут сконцентрированы все имеющиеся в арсенале реконструктивно-пластические технологии, которые доступны в Тюменской области», — отмечено в сообщении.
Отметим, на днях хирурги Медгорода провели одновременно одиннадцать высокотехнологичных операций. Врачи совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы.