Жительница Тюмени могла лишиться жизни из-за привычки говорить во время еды

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
До приезда медиков женщина пыталась вызвать рвоту, но результатов это не принесло. Протолкнуть застрявший кусок мяса водой тоже не получилось. К счастью, у пострадавшей сохранилась возможность дышать, в больнице ей проведут эндоскопическое исследование пищевода и удалят инородное тело.
«Если дыхание сохранено и человек находится в сознании, можно предложить выпить воды. Инородное тело либо пройдет дальше, либо возникнет рвота. Если сохраняется затруднение при глотании, обильное слюноотделение, необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. Важно не допустить развитие осложнений: повреждение стенок пищевода и кровотечение могут привести к инвалидности или летальному исходу», — пояснил врач скорой медпомощи Дмитрий Тарасов.
Медики напоминают, что во время еды нельзя отвлекаться на разговоры. Есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу. Перекусывать за рулем или во время чтения, также не рекомендуется.