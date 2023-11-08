Тюменские хирурги пересадили сердце жителю Ямала

Ранее «Наш город» писал о том, как тюменские врачи удалили 14-сантиметровую опухоль на голени тюменки. Чтобы закрыть дефект хирургам пришлось брать широчайшую мышцу спины вместе с артерией и веной и сшивать ее с сосудами голени под микроскопом, после чего кожный лоскут прикладывать на донорскую мышцу. Женщина провела в больнице три недели.