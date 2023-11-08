Тюменские хирурги пересадили сердце жителю Ямала

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В тюменской Окружной клинической больнице №1 на протяжении 5 часов проводилась операция по пересадке донорского сердца 41-летнему жителю Ямала Дмитрию Коневу. Команда врачей во главе с кардиохирургом Лусине Арутюнян. Операция по пересадке сердца в трансплантологии является одной из сложнейших с точки зрения процесса: нужны скоординированные действия сразу двух операционных бригад, сообщает ТюмГМУ.
«Трансплантация сердца требует особого подхода к анестезии и перфузии, обязательного участия кардиолога в раннем послеоперационном периоде. Любой оперирующий кардиохирург должен наработать большую практику, а для выполнения трансплантации — пройти дополнительное обучение. В сложных клинических ситуациях мы консультируемся со специалистами Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова», — подчеркнула Лусине Арутюнян.
Первая операция по пересадке сердца в Тюменской области была проведена в 2021 году. С тех пор подобным образом прооперировали шестерых пациентов, и все хирургические вмешательства прошли с отличным результатом.
Ранее «Наш город» писал о том, как тюменские врачи удалили 14-сантиметровую опухоль на голени тюменки. Чтобы закрыть дефект хирургам пришлось брать широчайшую мышцу спины вместе с артерией и веной и сшивать ее с сосудами голени под микроскопом, после чего кожный лоскут прикладывать на донорскую мышцу. Женщина провела в больнице три недели.