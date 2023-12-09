В один день хирурги-онкологи тюменского Медгорода провели одновременно 11 операций

Posted 9 декабря, 14:25
Published 9 декабря, 14:25
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В рамках проекта на базе тюменского Медгорода, в один день было выполнено 11 сложнейших операций в шести операционных одновременно.
Специалисты совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы. В последней операции у 38-летней участвовал хирург-онколог, пластический хирург ЦКБ Управления делами президента РФ, профессор Владимир Соболевский.
Две операции были выполнены малоинвазивным способом, с применением суперсовременных видеоэндоскопических систем 3D-визуализации для проведения лапароскопии, одна из которых оснащена флуоресцентной навигацией.
Участие тюменских медиков в проекте — повышает их профессионализм, и, в целом — уровень оказания онкологической помощи в регионе.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только мастерство медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».