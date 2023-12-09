В один день хирурги-онкологи тюменского Медгорода провели одновременно 11 операций

Специалисты совместными усилиями избавили пациентов от опухолей на ободочной, прямой кишке и печени, от саркомы бедра, гинекологических опухолей, а также выполнили онкопластическую операцию по удалению опухоли молочной железы с одномоментной пластикой молочной железы. В последней операции у 38-летней участвовал хирург-онколог, пластический хирург ЦКБ Управления делами президента РФ, профессор Владимир Соболевский.