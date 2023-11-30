В Тюмени появился новый способ записи ко врачу

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
До конца года пациентов тюменских поликлиник будет обзванивать робот. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как общаться с искусственным интеллектом.
«В разговоре нужно подтвердить явку или отказаться от записи, чтобы была возможность принять другого человека в это время», — пояснили в ведомстве.
Проект запущен в тестовом режиме и на данный момент работает только в поликлиниках Тюмени. В дальнейшем специалисты оценят его эффективность.
Если нет желания общаться с роботом, можно отменить запись самостоятельно через колл-центр медицинской организации, в мобильном приложении Телемед72 или в личном кабинете на Госуслугах.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли жизнь женщине с внутричерепным кровоизлиянием. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии, не ориентировалась в пространстве и жаловалась на сильную головную боль.