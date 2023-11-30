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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Пациентов тюменских поликлиник будет обзванивать робот

В Тюмени появился новый способ записи ко врачу

30 ноября 2023, 07:09
Фото: 1MI

Пациентов тюменских поликлиник будет обзванивать робот

Проект запустили в тестовом режиме. Его пользу еще предстоит оценить.

До конца года пациентов тюменских поликлиник будет обзванивать робот. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как общаться с искусственным интеллектом.

«В разговоре нужно подтвердить явку или отказаться от записи, чтобы была возможность принять другого человека в это время», — пояснили в ведомстве.

Проект запущен в тестовом режиме и на данный момент работает только в поликлиниках Тюмени. В дальнейшем специалисты оценят его эффективность.

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Если нет желания общаться с роботом, можно отменить запись самостоятельно через колл-центр медицинской организации, в мобильном приложении Телемед72 или в личном кабинете на Госуслугах.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли жизнь женщине с внутричерепным кровоизлиянием. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии, не ориентировалась в пространстве и жаловалась на сильную головную боль.

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#Тюмень#Больница#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Больницы#Медики#Роботы#Запись к врачу#Любовь Селезнева
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