Врачи Ишима и Тюмени спасли жизнь малышу, получившему травмы при обрушении постройки

Именно бригада Ишимиского ЦМК первой оказалась на месте происшествия и доставила малыша в тяжелом, нестабильном состоянии в Ишимскую ОБ № 4. Туда же в срочном порядке прибыла и Тюменская бригада центра, в состав которой входили врач-эндоскопист и анестезиолог-реаниматолог.