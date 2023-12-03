Врачи Ишима и Тюмени спасли жизнь малышу, получившему травмы при обрушении постройки

Posted 3 декабря, 12:24
Published 3 декабря, 12:24
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Врачам тюменской областной клинической больницы №1 удалось помочь трехлетнему ребенку. В спасении мальчика, пострадавшего при обрушении постройки, принимали участие также сотрудники Ишимского и Тюменского филиалов центра медицины катастроф.
Именно бригада Ишимиского ЦМК первой оказалась на месте происшествия и доставила малыша в тяжелом, нестабильном состоянии в Ишимскую ОБ № 4. Туда же в срочном порядке прибыла и Тюменская бригада центра, в состав которой входили врач-эндоскопист и анестезиолог-реаниматолог.
«Ребенок находился без сознания, в жизнеугрожающем состоянии. На базе Ишимской областной больницы мы выполнили ригидную бронхоскопию и удалили фрагменты шлака, которыми были забиты бронхи у ребенка. После чего стало возможным его транспортировать в Тюмень», — рассказал врач-эндоскопист ТЦМК Артем Алимов.
На реанимобиле бригада анестезиологов-реаниматологов Тюменского ЦМК доставила ребенка в ОКБ № 1, где уже через несколько часов ребенок начал получать инновационную терапию в палате реанимации торакального отделения.
«Настоящим спасением малыша в данной ситуации, стало проведение нескольких сеансов высокотехнологичной процедуры — интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких. Это очень эффективный метод восстановления проходимости самых дальних отделов дыхательных путей от мелких частей строительной пыли, что быстро позволило очистить лёгкие и не допустить развития тяжёлой пневмонии», — пояснила лечащий врач Наталья Машкина, педиатр, торакальный хирург ОКБ № 1.
После проведенных сеансов малыш начал дышать самостоятельно. А уже через несколько дней положительной динамикой порадовали и показатели компьютерного томографа. На сегодняшний день состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное.