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Posted 3 декабря, 12:24

Published 3 декабря, 12:24

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Врачи Ишима и Тюмени спасли жизнь малышу, получившему травмы при обрушении постройки

Врачи Ишима и Тюмени спасли жизнь малышу, получившему травмы при обрушении постройки

3 декабря 2023, 12:24
Фото: 1MI
В Ишимском районе при обрушении постройки тяжелые травмы получил 3-летний ребенок. За его жизнь боролись медики сразу нескольких учреждений. На каждом этапе маленькому пациенту была оказана квалифицированная помощь, благодаря чему маленького пациента удалось спасти, сообщает депздрав региона.

Врачам тюменской областной клинической больницы №1 удалось помочь трехлетнему ребенку. В спасении мальчика, пострадавшего при обрушении постройки, принимали участие также сотрудники Ишимского и Тюменского филиалов центра медицины катастроф.

Именно бригада Ишимиского ЦМК первой оказалась на месте происшествия и доставила малыша в тяжелом, нестабильном состоянии в Ишимскую ОБ № 4. Туда же в срочном порядке прибыла и Тюменская бригада центра, в состав которой входили врач-эндоскопист и анестезиолог-реаниматолог.

«Ребенок находился без сознания, в жизнеугрожающем состоянии. На базе Ишимской областной больницы мы выполнили ригидную бронхоскопию и удалили фрагменты шлака, которыми были забиты бронхи у ребенка. После чего стало возможным его транспортировать в Тюмень», — рассказал врач-эндоскопист ТЦМК Артем Алимов.

На реанимобиле бригада анестезиологов-реаниматологов Тюменского ЦМК доставила ребенка в ОКБ № 1, где уже через несколько часов ребенок начал получать инновационную терапию в палате реанимации торакального отделения.

«Настоящим спасением малыша в данной ситуации, стало проведение нескольких сеансов высокотехнологичной процедуры — интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких. Это очень эффективный метод восстановления проходимости самых дальних отделов дыхательных путей от мелких частей строительной пыли, что быстро позволило очистить лёгкие и не допустить развития тяжёлой пневмонии», — пояснила лечащий врач Наталья Машкина, педиатр, торакальный хирург ОКБ № 1.

После проведенных сеансов малыш начал дышать самостоятельно. А уже через несколько дней положительной динамикой порадовали и показатели компьютерного томографа. На сегодняшний день состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное.

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