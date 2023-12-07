Тюменские врачи выходили малыша, родившегося весом в 510 граммов

Тюменские врачи спасли младенца, родившегося недоношенным

В тюменском Перинатальном центре родился недоношенный ребенок: его вес составлял всего 510 граммов. Врачи были вынуждены сделать кесарево сечение беременной женщине, так как жизнь малыша находилась под угрозой.