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Тюменские врачи спасли младенца, родившегося недоношенным

Тюменские врачи выходили малыша, родившегося весом в 510 граммов

7 декабря 2023, 05:36
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли младенца, родившегося недоношенным

В тюменском Перинатальном центре родился недоношенный ребенок: его вес составлял всего 510 граммов. Врачи были вынуждены сделать кесарево сечение беременной женщине, так как жизнь малыша находилась под угрозой.

Ребенок был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии №1. За первый месяц жизни малыш успел пролежать 119 часов на искусственной вентиляции легких и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке.

С первых часов жизни новорожденный находился на энтеральном питании грудным молоком: его кормили через зонд. Чтобы выявить возможные осложнения, связанные с недоношенностью, на ранней стадии, врачи проведи ряд обследований.

Когда ребенок начал дышать самостоятельно и набрал нужный вес, его выписали домой.

Ранее «Наш город» писал о жительнице Тюмени, которая едва не лишилась жизни из-за привычки разговаривать во время еды. Женщина подавилась крупным куском стейка, самостоятельно решить проблему у нее не получилось.

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