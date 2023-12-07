Тюменские врачи выходили малыша, родившегося весом в 510 граммов

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
Ребенок был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии №1. За первый месяц жизни малыш успел пролежать 119 часов на искусственной вентиляции легких и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке.
С первых часов жизни новорожденный находился на энтеральном питании грудным молоком: его кормили через зонд. Чтобы выявить возможные осложнения, связанные с недоношенностью, на ранней стадии, врачи проведи ряд обследований.
Когда ребенок начал дышать самостоятельно и набрал нужный вес, его выписали домой.
Ранее «Наш город» писал о жительнице Тюмени, которая едва не лишилась жизни из-за привычки разговаривать во время еды. Женщина подавилась крупным куском стейка, самостоятельно решить проблему у нее не получилось.