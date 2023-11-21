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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:40

«Без сознания на полу»: тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом

«Без сознания на полу»: тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом

21 ноября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Инсульт — это опасное для жизни состояние. Успех лечения в этом случае напрямую зависит от скорости и качества оказания медицинской помощи. Так, у врачей тюменской ОКБ №2 практически не было времени на долгие размышления, когда к ним поступил пациент с инсультом, отягченным серьезными осложнениями.
Фото: телеграм-канал "Здравоохранение Тюменской области"

В больницу 57-летнего тюменца привезли на скорой помощи. По словам его жены, до обеда мужчина чувствовал себя хорошо, а ближе к вечеру ему стало хуже. Спустя время женщина нашла супруга, лежащим на полу без сознания.

При поступлении в больницу пациент был очень в тяжелом состоянии — речь нарушена, правые конечности парализованы. При обследовании выяснилось, что у него ишемический атеротромботический инсульт — нужна была срочная операция.

Ее провел эндоваскулярный хирург Кароматулло Абдиев. Доктор методом малоинвазивного внутрисосудистого вмешательства удалил тромб из русла пораженного сосуда.

«После операции пациент находился некоторое время в отделении нейрореанимации, так как вследствие инсульта развилась полиорганная недостаточность. В течение трех суток он был под ИВЛ и в глубокой медикаментозной коме, чтобы его состояние стабилизировалось», — пояснил анестезиолог-реаниматолог ОКБ №2 Виталий Лакишик.

Сейчас медики с уверенностью подтверждают, что операция прошла успешно. Пациент идет на поправку, из больницы его уже выписали.

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