«Без сознания на полу»: тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом

Инсульт — это опасное для жизни состояние. Успех лечения в этом случае напрямую зависит от скорости и качества оказания медицинской помощи. Так, у врачей тюменской ОКБ №2 практически не было времени на долгие размышления, когда к ним поступил пациент с инсультом, отягченным серьезными осложнениями.

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