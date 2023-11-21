«Без сознания на полу»: тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В больницу 57-летнего тюменца привезли на скорой помощи. По словам его жены, до обеда мужчина чувствовал себя хорошо, а ближе к вечеру ему стало хуже. Спустя время женщина нашла супруга, лежащим на полу без сознания.
При поступлении в больницу пациент был очень в тяжелом состоянии — речь нарушена, правые конечности парализованы. При обследовании выяснилось, что у него ишемический атеротромботический инсульт — нужна была срочная операция.
Ее провел эндоваскулярный хирург Кароматулло Абдиев. Доктор методом малоинвазивного внутрисосудистого вмешательства удалил тромб из русла пораженного сосуда.
«После операции пациент находился некоторое время в отделении нейрореанимации, так как вследствие инсульта развилась полиорганная недостаточность. В течение трех суток он был под ИВЛ и в глубокой медикаментозной коме, чтобы его состояние стабилизировалось», — пояснил анестезиолог-реаниматолог ОКБ №2 Виталий Лакишик.
Сейчас медики с уверенностью подтверждают, что операция прошла успешно. Пациент идет на поправку, из больницы его уже выписали.