Итоги недели: отравление водкой, изменение границ Тюмени, выросшие счета за отопление

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Под комплексное развитие территорий планируется отдать участок площадью 685 гектаров в Тюменском районе. При этом, 552 гектара находятся в границах Тюмени, а остальные — в границах поселка Боровский.
Чтобы провести КРТ, властям придется изменить границы городского и муниципального округов, рассказала замглавы Тюменского района Татьяна Придорогина. Изменение соответственно коснутся статуса граждан, проживающих на этих территориях. Процесс изменения границ города займет порядка полугода.
ЧП произошло в МАОУ «Лайтамакская СОШ» Тобольского района 28 февраля. Двое подростков выпили водку, после чего попали в больницу.
СУ СК России по Тюменской области и прокурором Тюменской области Владиславом Московским организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Ход проверки на контроле прокуратуры, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.
Кроме того, в образовательное учреждение была направлена комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники районного отдела образования для расследования.
Речь идет об образовательном учреждении, расположенном по улице Судоремонтной. В настоящее время здание школы признано аварийным и временно закрыто.
В перспективе на месте строения тюменские власти намерены возвести новую школу искусств. По информации городской администрации, техническое задание на проектирование по объекту «Строительство здания МАУ ДО „ДШИ им. В. В. Знаменского“ уже утверждено.
Жители Тюмени жалуются на суммы за отопление в квитанциях ЖКУ за февраль. По словам горожан, по сравнению с январем они значительно увеличились.
«Нам за отопление в феврале насчитали более 3 тысяч рублей. Квартира меньше 60 квадратных метров, новостройка», — сообщила тюменка Александра Х.
«За квартиру в Плеханово в 66 „квадратов“ пришла ЖКХ-платежка на 13 тысяч рублей. Сказать, что мы были поражены — не сказать ничего! За прошлый месяц было 6 тысяч 988 рублей», — сообщил Сергей У.
Напомним, в Тюменской области тарифы ЖКХ в последний раз поднимали в декабре 2022 года. Очередное увеличение стоимости коммунальных услуг состоится 1 июля 2024 года. В Тюмени, в частности, плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации). В целом индексация тарифов не превысит 10,2%.
В Тюменской области ежегодно у подростков выявляют венерические заболевания — за 11 месяцев прошлого года, по данным Роспотребнадзора, у 12 подростков обнаружили сифилис, у 7 — гонорею.
Врач-венеролог Владимир Никулин считает, что причиной является недостаток сексуального образования.
«Я всегда говорю о том, что главная причина заражений различными заболеваниями — это игнорирование средств контрацепции. Многие оправдываются тем, что это дорого, неудобно или в нужный момент средства не оказалось рядом. Однако приоритеты в этом вопросе важно перестроить — сначала защита, потом все остальное», — говорит врач Никулин.
И добавляет, что начинать разговоры об интимной безопасности нужно с ранних лет. Ответственность за просвещение в данном вопросе должны нести родители ребенка.
По прогнозам метеорологов, первый месяц весны ожидается пасмурным. В первую декаду месяца среднесуточная температура воздуха составит +2…-6 в дневные часы и до -5…-17 ночью. В течение ближайшей недели вероятны осадки в виде снега и снега с дождем.
Вторая декада также будет пасмурной — число солнечных дней не превысит три дня. В отдельные дни в Тюмени ожидаются осадки в виде снега с дождем. Среднесуточная температура воздуха днем составит -2…-3, в темное время суток -6…-9.
В третьей декаде марта в Тюмени установится околонулевая температура воздуха днем. В ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже -2….-4. Практически каждый день будет идти снег с дождем. Ожидается всего два солнечных дня.