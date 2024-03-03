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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:52

С тюменцев собирают деньги для покупки УАЗа бойцам СВО

Мошенники? Тюменцев просят помочь в приобретении УАЗа для бойцов СВО

3 марта 2024, 11:45
Фото: 1MI

С тюменцев собирают деньги для покупки УАЗа бойцам СВО

С просьбой помочь собрать денежные средства на приобретение автомобиля для военных к жителям тюменского СНТ обратилась мать заместителя командира одной из войсковых частей Светлана М., в подразделении которой проходят службу выпускники ТВВИКУ.

По словам женщины, командир военной части месяц назад обращался к региональным властям с просьбой о помощи в приобретении УАЗ. Однако в настоящее время данный вопрос так и не решен.

«Бойцы этого подразделения, в основном, выпускники ТВВИКУ. Мы решили организовать сбор денежных средств», — сообщила Светлана М. в дачном чате.

Правда, часть садоводов с недоверием отнеслась к сбору денег.

«В дачный чат закинули просьбу собрать деньги на СВО, якобы на машину для тюменских солдат. У нас тут ругань идет. Половина не верят, а половина уже стала денежки переводить. И тех, кто сомневается, чуть ли не предателями Родины окрестили», — рассказал «Нашему Городу» один из жителей дачного поселка.

«Наш Город» направил запрос в правительство Тюменской области с просьбой прояснить ситуацию. Официальные комментарии ожидаются.

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Заметим, что в России в последнее время на фоне СВО активизировались мошенники. Аферисты публикуют в соцсетях сообщения о закупке техники и продуктов питания для бойцов и собирают денежные средства. Однако до адресатов они не доходят.

Специалисты отмечают, что для того, чтобы не стать жертвой аферистов — следует убедиться в достоверности опубликованной информации. В случае подозрения в мошеннической схеме — необходимо обратиться в полицию.

Заметим, из Тюменской области на передовую регулярно отправляют тонны гуманитарной помощи. Обеспечение бойцов тюменских подразделений находится под контролем губрентора Тюменской области Александра Моора.

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