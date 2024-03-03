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Нейрохирурги из Тюмени спасли мужчину, попавшего под поезд

Врачи спасли тюменца, которого сбил поезд

3 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI

Нейрохирурги из Тюмени спасли мужчину, попавшего под поезд

Тюменские нейрохирурги спасли 37-летнего мужчину, получившего перелом черепа. Медики изготовили имплант с помощью 3D-печати и успешно установили его в недостающей части черепа.

По словам врачей, в отделение нейрохирургии ОКБ №2 тюменец поступил в тяжелом состоянии летом 2023 года — он попал под поезд. У мужчины была сочетанная травма, вдавленный перелом лобной кости, перелом позвоночника, бедренной кости, контузия внутренних органов. Была проведена экстренная операция, после чего наступил долгий период восстановления.

Через три месяца после выписки из медучреждения врачи провели пластическую операцию. Доктора изготовили по определенны параметрам изготовить имплант для исправления дефекта черепа и успешно его применили

Ранее «Наш Город» писал, что участник СВО из Тюмени пожаловался на врачей городской поликлиники № 8 — мужчине отказали в выдаче анализов и направления на операцию из-за отсутствия паспорта.

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