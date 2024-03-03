Врачи спасли тюменца, которого сбил поезд

По словам врачей, в отделение нейрохирургии ОКБ №2 тюменец поступил в тяжелом состоянии летом 2023 года — он попал под поезд. У мужчины была сочетанная травма, вдавленный перелом лобной кости, перелом позвоночника, бедренной кости, контузия внутренних органов. Была проведена экстренная операция, после чего наступил долгий период восстановления.