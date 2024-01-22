Председатель городской Думы приняла участие в отправке гуманитарного груза бойцам СВО

В этот раз собрано пятнадцать тонн груза — медикаментов, продуктов питания, тёплой одежды, маскировочных сетей, приборов ночного видения и прочих необходимых предметов. Закупки были и в рамках акции «100 миллионов для Победы». По инициативе губернатора Александра Моора приобретен новый автомобиль УАЗ.