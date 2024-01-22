Председатель городской Думы приняла участие в отправке гуманитарного груза бойцам СВО

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
С началом специальной военной операции ветераны оказывают большую помощь участникам СВО. Их силами на Донбасс были отправлены шестнадцать больших автоколонн с оборудованием и предметами первой необходимости для военнослужащих.
В этот раз собрано пятнадцать тонн груза — медикаментов, продуктов питания, тёплой одежды, маскировочных сетей, приборов ночного видения и прочих необходимых предметов. Закупки были и в рамках акции «100 миллионов для Победы». По инициативе губернатора Александра Моора приобретен новый автомобиль УАЗ.
Во время отправки груза председатель общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов сказал, что гуманитарная помощь собрана усилиями жителей Тюмени, Ярковского, Нижнетавдинского, Аромашевского, Ялуторовского и других районов.
Водители автоколонны привезут на позиции не только нужные на передовой вещи, но и нашу признательность и тепло тюменской земли, — подчеркнул Нуртдин Ибрагимов.
Председатель городской Думы Светлана Иванова поблагодарила участников организации за значимый труд, помощь и поддержку военнослужащих.
Более 20 лет ветераны пограничники совершают добрые и важные для жителей нашего города дела. Вы завоевали большое уважение и авторитет. Все тюменцы знают вас, прислушиваются к вам и откликаются на ваш призыв, — обратилась Светлана Владимировна. — Многие тюменские ветераны пограничники, как и другие военнослужащие, находятся на передовой, мужественно сражаются за правое дело, за будущее нашей страны, за мирное небо над Донбассом.
Отметим, что благодаря деятельности общественной организации в Тюмени появился Парк Пограничников, в городе установлены памятники и памятные знаки, в том числе такие знакомые каждому тюменцу мемориалы как «Пограничникам Великой Отечественной войны», «Матерям и вдовам защитников Отечества», «Т-54 — история фронтовой Тюмени» и другие.