1,5 тонны замороженной курицы не доехали из Тюмени до Сургута из-за пьяного водителя

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД задержали водителя «Газели», он был очень пьян. Машину с грузом пришлось эвакуировать.