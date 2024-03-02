Синоптики рассказали о том, каким будет март в Тюмени

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Вторая декада также будет пасмурной — число солнечных дней не превысит три дня. В отдельные дни в Тюмени ожидаются осадки в виде снега с дождем. Среднесуточная температура воздуха днем составит -2…-3, в темное время суток -6…-9.
В третьей декаде марта в Тюмени установится околонулеввая температура воздуха днем. В ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже -2….-4. Практически каждый день будет идти снег с дождем. Ожидается всего два солнечных дня.
В ближайшие выходные в областной столице синоптики обещают солнечную погоду. Сегодня днем температура воздуха составит -4…-5, к вечеру похолодает до -14…-16. В воскресенье, 3 марта, к полудню воздух в Тюмени прогреется до +1. Ночью ожидается до -4…-5.