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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Синоптики дали прогноз на март в Тюмени

Синоптики рассказали о том, каким будет март в Тюмени

2 марта 2024, 04:18
Фото: 1MI

Синоптики дали прогноз на март в Тюмени

По прогнозам метеорологов, первый месяц весны ожидается пасмурным. В первую декаду месяца среднесуточная температура воздуха составит +2…-6 в дневные часы и до -5…-17 ночью. В течение ближайшей недели вероятны осадки в виде снега и снега с дождем.

Вторая декада также будет пасмурной — число солнечных дней не превысит три дня. В отдельные дни в Тюмени ожидаются осадки в виде снега с дождем. Среднесуточная температура воздуха днем составит -2…-3, в темное время суток -6…-9.

В третьей декаде марта в Тюмени установится околонулеввая температура воздуха днем. В ночные часы столбики термометров не будут опускаться ниже -2….-4. Практически каждый день будет идти снег с дождем. Ожидается всего два солнечных дня.

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В ближайшие выходные в областной столице синоптики обещают солнечную погоду. Сегодня днем температура воздуха составит -4…-5, к вечеру похолодает до -14…-16. В воскресенье, 3 марта, к полудню воздух в Тюмени прогреется до +1. Ночью ожидается до -4…-5.

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