Его было просто много: тюменцам выставили счета на тысячи рублей за уборку снега

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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«За данный период с придомовой территории многоквартирных домов № 1, № 2, № 2/1 № 4/1, № 4/2 по ул. Анатолия Клиндюка, № 2, № 4, № 6, №8 по ул. Селекционная (далее — МКД) вывезено 138 машин снежной массы, что составило 2,7 тысяч кубометров на сумму более 1,5 миллиона рублей, из которых 186 часов работы погрузчика на сумму 443 тысячи 400 рублей», — пояснили в УК.
И добавили, что затраты на уборку снега будут распределены между собственниками пропорционально площади занимаемого помещения — по 37,53 руб./м2. То есть платеж за уборку снега за декабрь 2023 — январь 2024 года на квартиру, к примеру, площадью 50 «квадратов» составит 1 тысячу 876 рублей.
Факт взимания оплаты за вывоз снега тюменцев возмутил. Горожане отметили, что скоро придется платить за просушку луж от дождя.
«За уборку снега на территории двух объектов, детского сада и гимназии, заплатили 30 тысяч рублей. В эту сумму вошел и вывоз снега», — отметил один из собственников.
«До этого брали за благоустройство придомовой территории. Это разве не вывоз и уборка снега? А если снега выпало меньше нормы, то делают перерасчёт? И как количество выпавшего снега связано с площадью квартиры?» — возмутились тюменцы.
Горожане предположили, что, возможно, кому-то из управляющей компании не хватило денег на дом, на отпуск или авто. Поэтому было решено «добить недостающие средства» с жильцов.
«У нас вообще никто не живет в квартире — электричеством, водой не пользуемся, пришла расчёска от УК на 6 тысяч рублей (59 квадратных метров). И это еще без воды и света, только обслуживание и отопление», — отметила одна из собственниц недвижимости в ЖР «Краснолесье».
ЖР «Краснолесье» находится в ведении управляющей компании «Звезда Управляет». Компания работает в Тюмени с 2011 года — в ее компетенции находятся более 22 домов в разных районах города: Тюменская слобода, Дом обороны, Центр, Антипино и Мыс.
По итогам за 2022 год выручка компании выросла на 75% — до 111, миллиона рублей. Читая прибыль увеличилась до 928 тысяч рублей. Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генрокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «Звезда Управляет» инициировано 40 проверок. Последняя состоялась в декабре 2023 года — компании выдали предостережение.
УК имеет довольно низкий рейтинг — 1,7. Большая часть отзывов, опубликованных в интернете, негативные. Тюменцы недовольны качеством обслуживания, хотя «Звезда управляет» была признана лучшей управляющей компанией в рамках премии «Девелопер года — 2022».
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали отказываться от покупки таунхаусов. Причина — специфика данного вида загородной недвижимости и ужесточение условий выдачи кредитов.