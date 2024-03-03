Его было просто много: тюменцам выставили счета на тысячи рублей за уборку снега

И добавили, что затраты на уборку снега будут распределены между собственниками пропорционально площади занимаемого помещения — по 37,53 руб./м2. То есть платеж за уборку снега за декабрь 2023 — январь 2024 года на квартиру, к примеру, площадью 50 «квадратов» составит 1 тысячу 876 рублей.