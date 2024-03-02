Продолжается работа по обновлению оборудования в сельских больницах Тюменской области

Posted 2 марта, 12:38
Published 2 марта, 12:38
Modified Сегодня, 21:45
Updated Сегодня, 21:45
Хорошее оснащение — важная составляющая в организации работы медицинской организации. Новая техника позволяет более точно и быстро выявлять заболевания и успешно начинать их лечить. Об этом говорит врач-эндоскопист больницы, анестезиолог-реаниматолог Алексей Быков.
В арсенале доктора появились две современные эндоскопические диагностические стойки. Это значительное событие, которое открывает новые возможности для жителей Сладковского района. Ранее на обследования им приходилось ездить либо в Ишим, либо в областной центр.
«Мы может теперь проводить и гастро, и колоноскопию. С помощью стойки можно с высокой точностью выполнять забор биологического материала, осмотр структур внутренних органов. Фото и видео выявленных патологий мы может сохранить у себя в архиве или же направить другому доктору, что очень облегчает работу», — отметил Алексей Быков.
За время работы нового оборудования обследование уже прошли 20 человек. У двоих из них выявлены признаки онкологических заболеваний: у женщины 36 лет — рак желудка, у 45-летнего мужчины — злокачественное новообразование кишечника.