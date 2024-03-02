Продолжается работа по обновлению оборудования в сельских больницах Тюменской области

«Мы может теперь проводить и гастро, и колоноскопию. С помощью стойки можно с высокой точностью выполнять забор биологического материала, осмотр структур внутренних органов. Фото и видео выявленных патологий мы может сохранить у себя в архиве или же направить другому доктору, что очень облегчает работу», — отметил Алексей Быков.