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Posted 2 марта, 12:38

Published 2 марта, 12:38

Modified Сегодня, 21:45

Updated Сегодня, 21:45

Продолжается работа по обновлению оборудования в сельских больницах Тюменской области

Продолжается работа по обновлению оборудования в сельских больницах Тюменской области

2 марта 2024, 12:38
Фото: сайт правительства ТО
В феврале этого года в Сладковской районной больнице (филиал ОБ №14) появилось новое эндоскопическое оборудование. Аппарат закуплен в медучреждение по региональной программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Хорошее оснащение — важная составляющая в организации работы медицинской организации. Новая техника позволяет более точно и быстро выявлять заболевания и успешно начинать их лечить. Об этом говорит врач-эндоскопист больницы, анестезиолог-реаниматолог Алексей Быков.

В арсенале доктора появились две современные эндоскопические диагностические стойки. Это значительное событие, которое открывает новые возможности для жителей Сладковского района. Ранее на обследования им приходилось ездить либо в Ишим, либо в областной центр.

«Мы может теперь проводить и гастро, и колоноскопию. С помощью стойки можно с высокой точностью выполнять забор биологического материала, осмотр структур внутренних органов. Фото и видео выявленных патологий мы может сохранить у себя в архиве или же направить другому доктору, что очень облегчает работу», — отметил Алексей Быков.

За время работы нового оборудования обследование уже прошли 20 человек. У двоих из них выявлены признаки онкологических заболеваний: у женщины 36 лет — рак желудка, у 45-летнего мужчины — злокачественное новообразование кишечника.

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