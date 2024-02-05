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Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

В тюменском «Роднике» начали практиковать новый метод реабилитации детей

В тюменском «Роднике» ввели новый метод реабилитации детей

5 февраля 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney

В тюменском «Роднике» начали практиковать новый метод реабилитации детей

Занятия проводит психолог Наталья Гордиевских. С помощью них улучшается эмоциональное состояние ребенка, а также снимается физическое напряжение.
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Дети

В тюменском «Роднике» ввели новый метод реабилитации — водотерапию. Психолог Наталья Гордиевских утверждает, что вода помогает детям расслабиться и снять напряжение.

«Взаимодействие с водой полезно не только для развития тактильных ощущений и мелкой моторики. Вода задействует различные рецепторы, успокаивает, дарит положительные эмоции», — пояснила специалист.

В пресс-службе реабилитационного центра также добавили, что водотерапия помогает развивать навыки общения, обогащать словарный запас и стабилизировать эмоциональный фон ребенка.

Ранее «Наш город» рассказывал о новых проектах «Киберпатруля Тюменской области». Участники киберпатруля подготовили два интервью на тему травли. Психологи рассказали, что должны делать родители, если их ребенок столкнулся буллингом и как предотвращать конфликтные ситуации в школе.

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#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Реабилитация#Реабилитационный центр#Любовь Селезнева
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