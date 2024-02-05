В тюменском «Роднике» ввели новый метод реабилитации детей

Ранее «Наш город» рассказывал о новых проектах «Киберпатруля Тюменской области». Участники киберпатруля подготовили два интервью на тему травли. Психологи рассказали, что должны делать родители, если их ребенок столкнулся буллингом и как предотвращать конфликтные ситуации в школе.