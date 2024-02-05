В тюменском «Роднике» ввели новый метод реабилитации детей

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
В тюменском «Роднике» ввели новый метод реабилитации — водотерапию. Психолог Наталья Гордиевских утверждает, что вода помогает детям расслабиться и снять напряжение.
«Взаимодействие с водой полезно не только для развития тактильных ощущений и мелкой моторики. Вода задействует различные рецепторы, успокаивает, дарит положительные эмоции», — пояснила специалист.
В пресс-службе реабилитационного центра также добавили, что водотерапия помогает развивать навыки общения, обогащать словарный запас и стабилизировать эмоциональный фон ребенка.
Ранее «Наш город» рассказывал о новых проектах «Киберпатруля Тюменской области». Участники киберпатруля подготовили два интервью на тему травли. Психологи рассказали, что должны делать родители, если их ребенок столкнулся буллингом и как предотвращать конфликтные ситуации в школе.