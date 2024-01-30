В Тюмени появится центр для реабилитации родителей-наркоманов и алкоголиков

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил региональный Центр профилактики и реабилитации. На базе учреждения в этом году откроют площадку для помощи семьям, в которых родители страдают от нарко- и алко зависимостей. Об этом сегодня рассказали в Информцентре областного правительства.

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