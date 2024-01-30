В Тюмени появится центр для реабилитации родителей-наркоманов и алкоголиков

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Глава региона проверит готовность Центра к запуску нового проекта, осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в прошлом году.
«Александр Моор изучил основные принципы реабилитации и ресоциализации граждан с зависимостями. Специалисты планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе „семейную“ реабилитацию», — пояснили в Информцентре.
Идея о создании такой площадки в Тюменской области принадлежит полпреду президента по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В прошлый свой приезд в региона она положительно оценила работу местной власти в социальной помощи семьям. Следующий ее визит в Тюмень запланирован на март 2024 года.
Напомним, алкогольная и наркотическая зависимости — это не просто вредные привычки, а болезни, которые нужно лечить под контролем специалистов. За помощью тюменцы могут обратится в поликлинику по месту жительства — врач-психиатр есть в каждом районе.