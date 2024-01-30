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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В Тюмени появится центр для реабилитации родителей-наркоманов и алкоголиков

В Тюмени появится центр для реабилитации родителей-наркоманов и алкоголиков

30 января 2024, 14:44
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил региональный Центр профилактики и реабилитации. На базе учреждения в этом году откроют площадку для помощи семьям, в которых родители страдают от нарко- и алко зависимостей. Об этом сегодня рассказали в Информцентре областного правительства.
Фото: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм

Глава региона проверит готовность Центра к запуску нового проекта, осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в прошлом году.

«Александр Моор изучил основные принципы реабилитации и ресоциализации граждан с зависимостями. Специалисты планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе „семейную“ реабилитацию», — пояснили в Информцентре.

Идея о создании такой площадки в Тюменской области принадлежит полпреду президента по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В прошлый свой приезд в региона она положительно оценила работу местной власти в социальной помощи семьям. Следующий ее визит в Тюмень запланирован на март 2024 года.

Напомним, алкогольная и наркотическая зависимости — это не просто вредные привычки, а болезни, которые нужно лечить под контролем специалистов. За помощью тюменцы могут обратится в поликлинику по месту жительства — врач-психиатр есть в каждом районе.

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