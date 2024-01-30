Тюменские власти выделили на дороги более 500 млн рублей. Их построят в деревнях

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В документе указано, что денежные средства будут разделены на два года — на 2024 год предусмотрено 153 миллиона рублей, на 2025 — 193 миллиона рублей. Кроме того, новые дороги построят и в поселке Московский — на строительство дорог в асфальтовом исполнении потратят более 166 миллионов рублей.
Отметим, жители деревни Падерина неоднократно жаловались тюменским властям на проблемы с отсутствием дорог в населенном пункте. Тюменцы отмечали, что в населенном пункте нет ни дорог, ни тротуаров, ни школ, ни детских садов, ни магазинов, ни общественного транспорта, ни медицинских учреждений. Между тем, в деревне проживают много семей с детьми и школьники вынуждены по распутице добираться до учебного заведения.
«Весной, осенью и летом — вечная грязь, зимой — дорогу заметает», — сообщали еще летом тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени планируют построить новую дорогу — в границе улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская. Проект строительства уже получил положительное заключение госэкпертизы.