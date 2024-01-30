Тюменские власти выделили на дороги более 500 млн рублей. Их построят в деревнях

Отметим, жители деревни Падерина неоднократно жаловались тюменским властям на проблемы с отсутствием дорог в населенном пункте. Тюменцы отмечали, что в населенном пункте нет ни дорог, ни тротуаров, ни школ, ни детских садов, ни магазинов, ни общественного транспорта, ни медицинских учреждений. Между тем, в деревне проживают много семей с детьми и школьники вынуждены по распутице добираться до учебного заведения.