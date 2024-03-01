Возле тюменского колледжа построят площадку за 27 миллионов

Прием заявок на участие в тендере продолжится до 11 марта. Подрядчику-победителю предстоит убрать гаражи и кустарники с площадки, демонтировать старое дорожное покрытие и уложить новое. Работы он будет обязан завершить до 30 июля 2024 года.