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Тюменский колледж потратит 27 миллионов на асфальтированную площадку

Возле тюменского колледжа построят площадку за 27 миллионов

1 марта 2024, 04:44
Фото: 1MI

Тюменский колледж потратит 27 миллионов на асфальтированную площадку

Колледж планирует обустроить на площадке обучающий полигон. Учреждение ищет подрядчика, который займется строительством.

Тюменский колледж производственных и социальных технологий обустроит асфальтированную площадку с обучающим полигоном. Соответствующий тендер был опубликован на портале «РТС Тендер».

На обустройство площадки выделили 27.7 миллиона рублей. На ней установят каркасное сооружение, организуют учебный полигон «Ремонт и эксплуатация дорожной инфраструктуры», а дорожки покроют асфальтобетоном.

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Прием заявок на участие в тендере продолжится до 11 марта. Подрядчику-победителю предстоит убрать гаражи и кустарники с площадки, демонтировать старое дорожное покрытие и уложить новое. Работы он будет обязан завершить до 30 июля 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени капитально отремонтируют школу №22 на Садовой. Работы планируется начать в апреле 2024 гада, на них выделили 778 миллионов рублей.

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