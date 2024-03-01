Тюменке пришлось заблокировать счета после звонка от партии ЛДПР

После того, как тюменка ответила на вопрос, робот заявил, что «дело Жириновского живет» и завершил звонок. В это же время женщине пришло оповещение от банка: ее предупредили, что ей звонили мошенники, поэтому рекомендуется заблокировать счета, что она и сделала.