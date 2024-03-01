Тюменке пришлось заблокировать счета после звонка от партии ЛДПР

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Как пишет NEFT, робот начал рассказывать тюменке о том, что люди сейчас живут в непростое время, а Владимир Жириновский давно предвидел эти проблемы. Потом женщину спросили, голосовали ли она когда-либо за основателя партии ЛДПР.
После того, как тюменка ответила на вопрос, робот заявил, что «дело Жириновского живет» и завершил звонок. В это же время женщине пришло оповещение от банка: ее предупредили, что ей звонили мошенники, поэтому рекомендуется заблокировать счета, что она и сделала.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени будут судить турагента-мошенницу. Женщина обежала организовать незабываемый отдых, но оставляла клиентов без денег.