В Тюмени продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 60%

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В Тюменской области рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей с пробегом возглавили Geely Emgrand EC7 со средней ценой в 370 тысяч рублей и LIFAN Solano — 280 тысяч. На втором месте — Chery Tiggo, средняя цена которого составляет 400 тысяч рублей.
Третье место занял Geely Monjaro со средней ценой в 3.7 миллиона рублей, четвертое — LIFAN Х60, его средняя цена — 620 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray со средней ценой в 2.05 миллиона.
«Китайские производители предложили водителям комфорт, дизайн и современные технические решения, поэтому авто из Поднебесной вполне заслуженно пользуются вниманием автолюбителей в России. Так, если в 2022 году доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2%, то по итогам 2023 года эта цифра поднялась до 3,2%», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Лидерами по популярности среди китайских брендов стали Geely (26%), Chery (24%), LIFAN (12%), Changan (9,5%) и Haval (8,6%).
Ранее «Наш город» назвал самые продаваемые марки подержанных авто в Тюмени. Их востребованность напрямую зависит от доступности моделей.