В Тюмени продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 60%

В Тюменской области рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей с пробегом возглавили Geely Emgrand EC7 со средней ценой в 370 тысяч рублей и LIFAN Solano — 280 тысяч. На втором месте — Chery Tiggo, средняя цена которого составляет 400 тысяч рублей.