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Тюменцы стали чаще покупать китайские автомобили с пробегом

В Тюмени продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 60%

26 февраля 2024, 08:52
Фото: 1MI

Тюменцы стали чаще покупать китайские автомобили с пробегом

Средняя цена китайских автомобилей с пробегом в 2023 году составила 1.05 миллиона рублей. Аналитики «Авито Авто» рассказали, какие бренды возглавили рейтинг самых продаваемых авто.

В Тюменской области рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей с пробегом возглавили Geely Emgrand EC7 со средней ценой в 370 тысяч рублей и LIFAN Solano — 280 тысяч. На втором месте — Chery Tiggo, средняя цена которого составляет 400 тысяч рублей.

Третье место занял Geely Monjaro со средней ценой в 3.7 миллиона рублей, четвертое — LIFAN Х60, его средняя цена — 620 тысяч рублей. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray со средней ценой в 2.05 миллиона.

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«Китайские производители предложили водителям комфорт, дизайн и современные технические решения, поэтому авто из Поднебесной вполне заслуженно пользуются вниманием автолюбителей в России. Так, если в 2022 году доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2%, то по итогам 2023 года эта цифра поднялась до 3,2%», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Лидерами по популярности среди китайских брендов стали Geely (26%), Chery (24%), LIFAN (12%), Changan (9,5%) и Haval (8,6%).

Ранее «Наш город» назвал самые продаваемые марки подержанных авто в Тюмени. Их востребованность напрямую зависит от доступности моделей.

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