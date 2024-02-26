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Published Сегодня, 08:20

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Прокуратура заинтересовалась обрушением трамплина во время «Битвы на Туре»

Тюменская прокуратура начала проверку по обрушению трамплина во время «Битвы на Туре»

26 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI

Прокуратура заинтересовалась обрушением трамплина во время «Битвы на Туре»

Во время обрушения на трамплине находились люди. Конструкция не выдержала их веса.

Организатор соревнований объяснил, что люди забрались на трамплин, чтобы сделать совместное фото. В результате падения никто не пострадал, а к ситуации с юмором отнеслись как организаторы, так и сами участники.

Видео с моментом обрушения оказалось в сети. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по факту произошедшего, а также выяснить все причины и обстоятельства.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы обратились в прокуратуру из-за опасной ледовой переправы. Главе Ярковского района Евгению Золотухину направили представление.

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