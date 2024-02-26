Тюменская прокуратура начала проверку по обрушению трамплина во время «Битвы на Туре»

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Организатор соревнований объяснил, что люди забрались на трамплин, чтобы сделать совместное фото. В результате падения никто не пострадал, а к ситуации с юмором отнеслись как организаторы, так и сами участники.
Видео с моментом обрушения оказалось в сети. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку по факту произошедшего, а также выяснить все причины и обстоятельства.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы обратились в прокуратуру из-за опасной ледовой переправы. Главе Ярковского района Евгению Золотухину направили представление.