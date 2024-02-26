Тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из страны

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Друг отца с Юрием работал вместе, семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — рассказал Телеграм-каналу «Темы Тюмени» источник, приближенный к семье.
Долгое время новоиспеченные миллиардеры не объявлялись: их разыскивали более двух недель. Светлана и Юрий Семеновы рассказали, что планируют потратить выигрыш на новое жилье, путешествия и благотворительность.
Как только личности победителей стали известны, земляки сразу начали заваливать их письмами с просьбами о финансовой помощи. Чаще всего их просили помочь с покупкой жилья или с погашением ипотеки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец выиграл в лотерее 38 миллионов рублей. Выигрышный билет победитель купил на сайте в январе.