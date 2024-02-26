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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Тюменские лотерейные миллиардеры уехали из России

Тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из страны

26 февраля 2024, 07:28
Фото: 1MI

Тюменские лотерейные миллиардеры уехали из России

Семья Семеновых выиграла миллиард рублей в новогодней лотерее. Они делились планами на выигрыш, но о своем срочном переезде решили умолчать.
«Друг отца с Юрием работал вместе, семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — рассказал Телеграм-каналу «Темы Тюмени» источник, приближенный к семье.

Долгое время новоиспеченные миллиардеры не объявлялись: их разыскивали более двух недель. Светлана и Юрий Семеновы рассказали, что планируют потратить выигрыш на новое жилье, путешествия и благотворительность.

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Как только личности победителей стали известны, земляки сразу начали заваливать их письмами с просьбами о финансовой помощи. Чаще всего их просили помочь с покупкой жилья или с погашением ипотеки.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец выиграл в лотерее 38 миллионов рублей. Выигрышный билет победитель купил на сайте в январе.

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