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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Тюменская прокуратура наказала чиновника за опасную переправу на льду

Тюменская прокуратура наказала чиновника за опасную переправу на льду

21 февраля 2024, 12:55
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура Тюмени направила представление главе Ярковского района, Евгению Золотухину. Причиной для этого стало обращение местных жителей.

Представителя администрации уличили в ненадлежащем контроле за исполнением контрактных обязательств подрядчиками, отвечающих за состояние ледовых переправ.

Также на счету исполнителей были замечены такие нарушения, как засыпанные снегом дорожки для пешеходов.

Напомним, что Евгений Золотухин стал главой Ярковского района в 2019 году. Горсовет единогласно проголосовал за его кандидатуру во время выборов. Известно, что чиновник родился в Тюмени.

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#Общество#Тюмень#Нарушения#Выборы#Ярковский район#Контроль#Алина Петрова
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