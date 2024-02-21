Тюменская прокуратура наказала чиновника за опасную переправу на льду

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Представителя администрации уличили в ненадлежащем контроле за исполнением контрактных обязательств подрядчиками, отвечающих за состояние ледовых переправ.
Также на счету исполнителей были замечены такие нарушения, как засыпанные снегом дорожки для пешеходов.
Напомним, что Евгений Золотухин стал главой Ярковского района в 2019 году. Горсовет единогласно проголосовал за его кандидатуру во время выборов. Известно, что чиновник родился в Тюмени.