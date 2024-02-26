Мэрия отложила перевод парковки в центре Тюмени на платный режим

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
«Проект единого парковочного пространства Тюмени включает в себя три этапа, в ходе которых на платный режим парковки переведем в общей сложности около 5000 машиномест. Реализовали первые два этапа — 2882 машиноместа. Сроки реализации третьего этапа, в ходе которого будет перевод на платный режим работы парковки у драмтеатра, запланируем исходя из наличия на этого бюджетного финансирования на 2024–2025 года», — рассказала глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина 72.ru.
Подземная парковка у драмтеатра открылась в мае 2018 года. Изначально планировалось, что она будет бесплатна только первое время, но в итоге бесплатный период затянулся почти на шесть лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти нашли компанию, которая займется благоустройством парка Лагунова. Планируется, что работы будут завершены до 1 ноября 2024 года.