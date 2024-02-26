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В Тюмени отложили перевод парковки у драмтеатра на платный режим

Мэрия отложила перевод парковки в центре Тюмени на платный режим

26 февраля 2024, 06:56
Фото: 1MI

В Тюмени отложили перевод парковки у драмтеатра на платный режим

Подземная парковка у драмтеатра должна была стать платной в начале года. Однако за оставление транспорта водители пока не платят.
«Проект единого парковочного пространства Тюмени включает в себя три этапа, в ходе которых на платный режим парковки переведем в общей сложности около 5000 машиномест. Реализовали первые два этапа — 2882 машиноместа. Сроки реализации третьего этапа, в ходе которого будет перевод на платный режим работы парковки у драмтеатра, запланируем исходя из наличия на этого бюджетного финансирования на 2024–2025 года», — рассказала глава комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина 72.ru.

Подземная парковка у драмтеатра открылась в мае 2018 года. Изначально планировалось, что она будет бесплатна только первое время, но в итоге бесплатный период затянулся почти на шесть лет.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти нашли компанию, которая займется благоустройством парка Лагунова. Планируется, что работы будут завершены до 1 ноября 2024 года.

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