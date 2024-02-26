В Тюмени мужчина домогался девочки в холле школы

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
«Суд установил, что в период с 9 января по 28 февраля 2023 года, находясь в холле МАОУ, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и вызывания сексуального возбуждения у несовершеннолетней 2007 года рождения, умышлено совершил с последней развратные действия без применения насилия, причинив тем самым последней моральный вред», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В зале суда мужчина свою вину не признал. Знал ли он о возрасте пострадавшей — не уточняется. Суд приговорил тюменца к году ограничения свободы и взыскал с него в пользу девочки 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мигрант домогался до ребенка. Мужчина работал кассиром в одном из магазинов, но покинул рабочее место, вышел на улицу за девочкой и поцеловал.