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Житель Тюменской области пытался убить младшего брата в его день рождения

Житель Тюменской области пытался убить младшего брата в его день рождения

19 февраля 2024, 10:01
Фото: 1MI
В Тобольске Тюменской области мужчина пытался убить своего брата в его день рождения. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ, во время праздничного мероприятия между родственниками произошел конфликт.

Старший брат поссорился с именинником по неизвестным причинам и избил его. Известно, что 35-летний обвиняемый нанес 34-летнему брату не менее четырех ударов в область грудной клетки.

Мужчина выжил, его госпитализировали с колото-резанными ранами. Фигуранта задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ранее «Наш город» сообщал, как 51-летнюю женщину из Тобольска избил 47-летний сожитель. На теле пострадавшей обнаружили множественные гематомы и ссадины. Обвиняемому мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Насилие#Тобольск#Конфликт#Преступление#День рождения#Алина Петрова
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