Житель Тюменской области пытался убить младшего брата в его день рождения

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Старший брат поссорился с именинником по неизвестным причинам и избил его. Известно, что 35-летний обвиняемый нанес 34-летнему брату не менее четырех ударов в область грудной клетки.
Мужчина выжил, его госпитализировали с колото-резанными ранами. Фигуранта задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее «Наш город» сообщал, как 51-летнюю женщину из Тобольска избил 47-летний сожитель. На теле пострадавшей обнаружили множественные гематомы и ссадины. Обвиняемому мужчине грозит до трех лет лишения свободы.