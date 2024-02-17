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Posted 17 февраля, 04:12

Published 17 февраля, 04:12

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Тюменские офтальмологи помогают сохранить зрение взрослым и детям

Тюменские офтальмологи помогают сохранить зрение взрослым и детям

17 февраля 2024, 04:12
Фото: 1MI
Свыше 84 тысяч человек приняли врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера в 2023 году, из них более 18,6 тысяч — несовершеннолетние пациенты. О работе центра рассказали в департамент здравоохранения региона.

В офтальмологический диспансер пациентов направляют врачи из поликлиник по месту жительства, когда требуется углубленная диагностика и лечение, а также дополнительная консультация по тактике ведения пациента.

За прошедший год проведено более 9,4 тысячи микрохирургических операций, из них 4,6 тысяч составило лазерное лечение. Прооперировано почти 500 детей. 15,3 тысяч наших пациентов прошли обследование на современном оборудовании кабинетов функциональной диагностики, всего проведено 25 455 исследований. УЗИ глаза выполнили 17,5 тыс. пациентов.

«В нашем „арсенале“ — весь спектр высокотехнологичных офтальмологических операций, передовые методики в лечении катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки и стекловидного тела, возрастной макулярной дегенерации. Профессионализм врачей, техническая оснащенность и использование современных методик позволяют в большинстве случаев добиться высокой зрительной реабилитации», — отмечает главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера Леонид Протопопов.

Врачи первичного звена проходят обучение в стенах диспансера по диагностике и лечению сложных офтальмологических патологий.

В 2023 году в поликлинике № 5 открыта амбулаторная хирургия по офтальмологическому профилю.

Кабинеты охраны зрения детей и подростков открыты в тюменских поликлиниках №4, №5 и №17.

В 2023 году профилактический проект диспансера «Школа близорукости» стал победителем Регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации».

В марте пройдет акция «День борьбы с глаукомой», где у каждого жителя будет возможность пройти диагностику для раннего выявления глаукомы в ТЦ нашего города или в своих медицинских учреждениях по месту жительства.

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