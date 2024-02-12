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Posted 12 февраля, 12:31

Published 12 февраля, 12:31

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Тюменцев 55+ научат заботиться о своем здоровье

Тюменцев 55+ научат заботиться о своем здоровье

12 февраля 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Тюменской области «серебряного» возраста приглашают на бесплатные лекции по профилактике заболеваний. Занятия бесплатные, проводит их региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с Тюменским государственным медицинским университетом.

 

Студенты «серебряного» возраста узнают о раковых заболеваниях, причинах их возникновения, симптомах и факторах риска, научатся специальной гимнастике, облегчающей боль в суставах и многому другому.

Встречи будут проходить еженедельно по адресу, ул. Карла Маркса, дом 123. Предварительная запись по телефону: 8 (3452) 51-50-51.

Пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография» могут все жители региона пенсионного возраста.

Стоит отметить, что с каждым годом в Тюменской области растет число «серебряных» волонтеров. Пожилые люди не хотят оставаться в стороне от социальной и общественной жизни, стараются быть полезными там, где могут. Для них в регионе реализуется проект «Бабушки особого назначения», который в рамках нацпроекта «Демография» ведет центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с благотворительным фондом «Старшее поколение». Пенсионеров здесь учат справляться с самыми разными ситуациями, а те в свою очередь делятся своими знаниями с другими.

Также для тюменцев серебряного возраста в регионе работают различные клубы и общества по интересам. На сегодня в регионе насчитывается уже 350 точек активного долголетия. С каждой из них можно познакомиться на портале «Старшее поколение».

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