Тюменцев 55+ научат заботиться о своем здоровье

Стоит отметить, что с каждым годом в Тюменской области растет число «серебряных» волонтеров. Пожилые люди не хотят оставаться в стороне от социальной и общественной жизни, стараются быть полезными там, где могут. Для них в регионе реализуется проект «Бабушки особого назначения», который в рамках нацпроекта «Демография» ведет центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с благотворительным фондом «Старшее поколение». Пенсионеров здесь учат справляться с самыми разными ситуациями, а те в свою очередь делятся своими знаниями с другими.