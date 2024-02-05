nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 04:37

Published 5 февраля, 04:37

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Более 350 тюменцев посетили «Палатку здоровья» в день борьбы против рака

Более 350 тюменцев посетили «Палатку здоровья» в день борьбы против рака

5 февраля 2024, 04:37
Фото: 1MI
Накануне, 4 февраля, в тюменском ТЦ «Арсиб тауэр» была развернута «Палатка здоровья», где любой желающий мог пройти экспресс-исследование у самых профильных врачей. Акцию медики приурочили ко всемирному дню борьбы против рака, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Особой популярностью пользовались УЗИ щитовидной железы, обследование на кардиовизоре, осмотры дерматолога-онколога и маммолога-онколога.

«Более 350 человек нашли время для своего здоровья и посетили акцию. Напомню, что есть простой и быстрый способ пройти профилактический осмотр на предмет выявления онкологических заболеваний — это без записи посетить кабинет раннего выявления заболевания, который есть в каждой поликлинике региона», — отметила директор депздрава ТО Наталья Логинова.

Региональный центр общественного здоровья и профилактики и Медицинский город под руководством департамента здравоохранения, проводят подобные акции не менее 12 раз в год.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

Тюменские врачи смогли вылечить онкобольную от пневмонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Президент России поручил изучить тюменский опыт медицинской помощи бездомным
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Сегодня, 07:45
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки
Сегодня, 09:05
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Сегодня, 05:55
«Всегда готов!»: узнайте, смогли бы вы стать пионером в СССР
Сегодня, 09:05
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Сегодня, 04:18
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Сегодня, 07:45