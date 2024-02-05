Более 350 тюменцев посетили «Палатку здоровья» в день борьбы против рака

Posted 5 февраля, 04:37
Published 5 февраля, 04:37
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Особой популярностью пользовались УЗИ щитовидной железы, обследование на кардиовизоре, осмотры дерматолога-онколога и маммолога-онколога.
«Более 350 человек нашли время для своего здоровья и посетили акцию. Напомню, что есть простой и быстрый способ пройти профилактический осмотр на предмет выявления онкологических заболеваний — это без записи посетить кабинет раннего выявления заболевания, который есть в каждой поликлинике региона», — отметила директор депздрава ТО Наталья Логинова.
Региональный центр общественного здоровья и профилактики и Медицинский город под руководством департамента здравоохранения, проводят подобные акции не менее 12 раз в год.
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.