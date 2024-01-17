Президент России поручил изучить тюменский опыт медицинской помощи бездомным

Владимир Путин поручил провести анализ практики Тюменской области в оказании медицинской помощи бездомным. Об этом информирует официальный документ правительства, который был подготовлен после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.