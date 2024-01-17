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Published Сегодня, 11:26

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Updated Сегодня, 11:29

Президент России поручил изучить тюменский опыт медицинской помощи бездомным

17 января 2024, 11:26
Владимир Путин поручил провести анализ практики Тюменской области в оказании медицинской помощи бездомным. Об этом информирует официальный документ правительства, который был подготовлен после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно указанию, Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета РФ по вопросам здравоохранения необходимо изучить опыт Тюменской области в оказании медицинской помощи бездомным. Кроме того, требуется рассмотреть возможность распространения этого опыта на другие регионы России.

Контролировать вопрос будут премьер-министр Михаил Мишустин и член президиума Совета РФ Станислав Воскресенский, пишет «КП-Тюмень».

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