Президент России поручил изучить тюменский опыт медицинской помощи бездомным

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Согласно указанию, Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного совета РФ по вопросам здравоохранения необходимо изучить опыт Тюменской области в оказании медицинской помощи бездомным. Кроме того, требуется рассмотреть возможность распространения этого опыта на другие регионы России.
Контролировать вопрос будут премьер-министр Михаил Мишустин и член президиума Совета РФ Станислав Воскресенский, пишет «КП-Тюмень».