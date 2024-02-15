Тобольский бизнесмен заплатит 1,9 млн рублей за отравление детсадовцев

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Как сообщается в электронной картотеке арбитражных дел, с ответчика намерены взыскать 1,85 млн рублей убытков и 31,6 тысяч рублей госпошлины.
Напомним, что детсад был закрыт на карантин из-за сальмонеллеза в мае 2022 года. После подтвержденного диагноза у детей, правоохранители возбудили уголовное дело.
Как ранее сообщал «Наш город», в Тюменской области в 2024 году обнаружили тонны продукции из неизвестного сырья. В связи с нарушением законодательства, одно из местных предприятий признали фантомным, а его регистрацию в системе ФГИС «Меркурий» аннулировали.