nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Тобольский бизнесмен заплатит 1,9 млн рублей за отравление детсадовцев

Тобольский бизнесмен заплатит 1,9 млн рублей за отравление детсадовцев

15 февраля 2024, 14:42
Фото: 1MI
Тобольский бизнесмен возместит ущерб, нанесенный поставками в детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева. Речь идет о мясе, зараженного сальмонеллой.

Как сообщается в электронной картотеке арбитражных дел, с ответчика намерены взыскать 1,85 млн рублей убытков и 31,6 тысяч рублей госпошлины.

Напомним, что детсад был закрыт на карантин из-за сальмонеллеза в мае 2022 года. После подтвержденного диагноза у детей, правоохранители возбудили уголовное дело.

Александр Моор рассказал про строительство новых школ и детсадов в Тюменской области
Узнать подробнее

Как ранее сообщал «Наш город», в Тюменской области в 2024 году обнаружили тонны продукции из неизвестного сырья. В связи с нарушением законодательства, одно из местных предприятий признали фантомным, а его регистрацию в системе ФГИС «Меркурий» аннулировали.

Читайте также:
Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфоновВ Тюмени женщина обворовала мертвецаУчастников тюменской перестрелки отыскали в Самаре. Видео
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Тобольск#Бизнесмен#Карантин#Мясо#Отравление#Молоко#Госпошлина#Убытки#Алина Петрова
Подпишитесь
«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?
Сегодня, 07:01
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Банд быть не должно!»: тюменский азербайджанец рассказал о воспитании детей
Сегодня, 09:13
Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево
Сегодня, 06:24
В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства
Сегодня, 06:26
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03