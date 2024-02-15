Тобольский бизнесмен заплатит 1,9 млн рублей за отравление детсадовцев

Как ранее сообщал «Наш город», в Тюменской области в 2024 году обнаружили тонны продукции из неизвестного сырья. В связи с нарушением законодательства, одно из местных предприятий признали фантомным, а его регистрацию в системе ФГИС «Меркурий» аннулировали.